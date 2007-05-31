В Чернигове во время занятий обвалилась стена музыкальной школы

12:52, 31 мая 2007
Разное
920 0

На месте работали милиция, пожарные и МЧС

В Чернигове по улице Мстиславской, 11, обвалилась стена музыкальной школы №2.

Как сообщили УНИАН в оперативной службе городского совета «050», стена обвалилась днем 30 мая, когда в помещении школы шли занятия. К счастью, никто из учителей и учащихся не пострадал.

На месте чрезвычайного происшествия работала милиция, пожарные и представители МЧС.

Эксперты среди основных версий обвала рассматривают несоблюдение необходимых норм строительства при сооружении двухэтажной достройки к помещению школы. Там должны были размещаться зал и офисные помещения.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter