Губернатор: когда приезжают хасиды, Умань становится лицом Украины

В Черкасской области началась работа по организации паломничества брацлавских хасидов в Умань в 2011 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в связи с вступлением в действие соглашения между Украиной и Государством Израиль о безвизовом режиме в этом году в Черкасской области ожидают, по меньшей мере, 40-50 тысяч паломников.

По словам главы облгосадминистрации Сергея ТУЛУБА, для большинства паломников именно Умань становится лицом Украины, поэтому нужно системно и ответственно подойти к решению наболевших вопросов. Среди проблемных вопросов отмечены ограниченные возможности инфраструктуры Умани, а также недовольство представителей местных общественных организаций и жителей города, что иногда приводит к конфликтным ситуациям.

Кроме того, по мнению специалистов, требует определения статус паломников, поскольку в Украине отсутствует закон „О паломничестве”, отсутствует единая структура, которая организовывала бы поездки в Умань, а следовательно брала бы на себя определенные обязательства, в частности, относительно поведения паломников, создания соответствующих условий для пребывания, осуществления религиозных обрядов, говорится в сообщении ОГА. В Украине не определена единая принимающая организация. Паломники проживают на квартирах жителей Умани, пользуются частным автотранспортом, что иногда приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Для создания надлежащих условий во время паломничества брацлавских хасидов в Умань С.ТУЛУБ дал поручение разработать конкретные мероприятия с учетом предыдущих просчетов. В области будет создана рабочая группа, которая будет разрабатывать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы. По мнению губернатора Черкасской области, в Умани должны быть отработаны все наименьшие детали - от организации питания, размещения в городе и транспортного обеспечения.