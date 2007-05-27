Названы победители Каннского кинофестиваля (добавлены фото)
(по номинациям)
Главный приз Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - получил фильм румынского режиссёра Кристиана Мунгиу "Четыре месяца, три недели и два дня", сообщает AFP.
|Джейн Фонда и Кристиан Мунгиу. Фото Reuters
Картина, рассказывающая историю двух девушек, одна из которых делает криминальный аборт, считалась основным претендентом на победу на 60-м Каннском кинофестивале.
Гран-при кинофестиваля - вторая по значимости награда - достался японской картине "Mogari No Mori" ("Утренний лес"), снятой женщиной-кинорежиссером Наоми Кавасе.
|Наоми Кавасе получила награду из рук Кароль Буке. Фото АР
Приз жюри - третья по степени престижности награда фестиваля в Каннах - в 2007 году вручен сразу двум картинам: "Персеполису" режиссера Марджаны Сатрапи и "Мягкому свету" ("Silent Light") - Карлоса Рейгадаса.
|Марджани Сатрапи и Карлос Рейгадас. Фото АР
Специальный приз в честь 60-го юбилея Каннского фестиваля достался режиссеру Гасу Ван Сенту за фильм "Параноидальный парк". В 2004 году он завоевал "Золотую пальмовую ветвь" с фильмом "Слон".
Приз за лучшую мужскую роль вручен российскому актеру Константину Лавроненко, сыгравшему в фильме "Изгнание" режиссера Андрея Звягинцева.
Награду за лучшую женскую роль получила актриса из Южной Кореи Чон До Ен за фильм "Тайный солнечный свет".
|Андрей Звягинцев получил награду Константина Лавроненко. Фото АР
|Чон До Ен. Фото АР
Приз за лучшую режиссуру получил режиссер Джулиан Шнабель из США за фильм "Скафандр и бабочка".
Награда за лучший сценарий вручена фильму "На другой стороне" Фатиха Акина - режиссёра турецкого происхождения, работающего в ФРГ.