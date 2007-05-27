Названы победители Каннского кинофестиваля (добавлены фото)

Главный приз Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - получил фильм румынского режиссёра Кристиана Мунгиу "Четыре месяца, три недели и два дня", сообщает AFP.

Картина, рассказывающая историю двух девушек, одна из которых делает криминальный аборт, считалась основным претендентом на победу на 60-м Каннском кинофестивале.

Гран-при кинофестиваля - вторая по значимости награда - достался японской картине "Mogari No Mori" ("Утренний лес"), снятой женщиной-кинорежиссером Наоми Кавасе.

Приз жюри - третья по степени престижности награда фестиваля в Каннах - в 2007 году вручен сразу двум картинам: "Персеполису" режиссера Марджаны Сатрапи и "Мягкому свету" ("Silent Light") - Карлоса Рейгадаса.

Специальный приз в честь 60-го юбилея Каннского фестиваля достался режиссеру Гасу Ван Сенту за фильм "Параноидальный парк". В 2004 году он завоевал "Золотую пальмовую ветвь" с фильмом "Слон".

Приз за лучшую мужскую роль вручен российскому актеру Константину Лавроненко, сыгравшему в фильме "Изгнание" режиссера Андрея Звягинцева.

Награду за лучшую женскую роль получила актриса из Южной Кореи Чон До Ен за фильм "Тайный солнечный свет".

Приз за лучшую режиссуру получил режиссер Джулиан Шнабель из США за фильм "Скафандр и бабочка".

Награда за лучший сценарий вручена фильму "На другой стороне" Фатиха Акина - режиссёра турецкого происхождения, работающего в ФРГ.

Лента.ру