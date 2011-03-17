В Киеве под стадион Динамо подбросили «бомбу»

В Киеве сегодня утром в городском парке вблизи стадиона «Динамо» им. В.Лобановського дворник выявил в мусорнике картонную коробку, перемотанную скетчем, с прикрепленными к ней электронными часами.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, информация об этом поступила по спецлинии "102" в 06.20, после чего к месту происшествия сразу выехали следственно-оперативные и взрывотехнические группы.

В результате поверхностного обследования находки было принято решение о ее обезвреживании с помощью так называемой водяной пушки. После этой операции была изъята пластиковая бутылка с белым кристаллическим веществом. Все остатки неизвестного предмета направлены на экспертизу.

Вместе с тем в милиции склонны считать, что найденный пакет не является взрывным устройством, а его содержание - "скорее всего, обычная соль". "Наверно, это чья-то очередная неудачная шутка", - сказали в милицейском главке.