Пришло время изгонять торгующих из храма Слова

По поводу стенаний господина Яворивского абсолютно в духе давних большевистских инсинуаций – могу дать совет тем, кто хочет знать, что действительно творил Яворивский с Союзом писателей Украины. Я уж не буду говорить, что он делал с писателями, которым «помогал» попасть в мордовские лагеря. А о том, что он сделал с имуществом и статусом писательской организации, советую ознакомиться в книге Валерия Басырова, которая называется «Історія однієї зради».

Я могу сказать только, что такое аморальное поведение, которое демонстрирует шеф Союза писателей на протяжении всей своей сознательной жизни (а скорее полусознательной), видимо, по нраву многим его членам. И это очень печально. Одно из двух: или они не знают, с кем имеют дело (имею в виду В.Яворивского), или же, зная все его «нравственные добродетели», проявляют в лучшем случае безразличие, в худшем – солидарность.

Кстати, общество должно было бы знать, что те и поныне формально члены Союза писателей страны, которым было не по пути с меркантильно-политическими прогибами господина Яворивского, уже давно, более пят лет назад, организовались в новый творческий союз – Всеукраинский конгресс литераторов, который сегодня насчитывает более чем 1000 членов (не только тех, кто до сих пор имеет членство в Союзе писателей Украины), для которых завещание Шевченко «промовляти слово неложними устами» было и остается главным творческим кредо.

Поэтому не удивительно, что Всеукраинский конгресс литераторов вызвал у господина Яворивского тяжелую аллергию, и он не сподобился ни на что иное, как обозвать Конгресс «маргинальным».

Я думаю, что такая оценка из таких явно лживых уст подтверждает действительно высокий уровень творческой этики Конгресса литераторов.

Кстати, Конгресс смог, в отличие от Союза писателей Яворивского, провести немало поэтически-писательских фестивалей, установить морально и творчески престижные награды имени Арсения Тарковского, Бориса Антоненко-Давидовича (самого первого члена Союза писателей Украины), Надежды Суровцовой и уже вручить их достойным литераторам не только в пределах Украины, но и за ее пределами, а также должным образом подготовиться к столетию со дня рождения Виктора Некрасова, который несомненно никогда бы не подал Яворивскому руку.

Вспоминаю интересный факт политической жизни яворивского союза под омофором Юлии Тимошенко, факт, вызвавший иронический смех у людей с чувством юмора и здравого смысла. Речь идет о феноменальном транспаранте периода Оранжевой революции, долго висевшем на фасаде Союза писателей Украины: «Не словом – а делом». И все тогда искренне удивлялись, каким же делом должны были заниматься писатели, как не благословенным словом.

По-видимому, тот замок, который мне пришлось увидеть недавно на дверях Союза, более чем красноречиво свидетельствует: «Лавочка закрыта».

И в самом деле – пришло время изгонять торгующих из храма Слова.

Лариса Скорик, архитектор