Активиста налогового Майдана суд оставил за решеткой

Суд продлил срок пребывания под стражей одному из участников акций протеста предпринимателей против Налогового кодекса Александру ЗАПЛАТКИНУ.

Об этом общественный деятель Игорь ГАРКАВЕНКО сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 9 марта Голосеевский районный суд Киева принял решение еще на месяц продлить срок пребывания под стражей активиста “налогового Майдана” А.ЗАПЛАТКИНА.

Также И.ГАРКАВЕНКО сообщил, что Печерский райсуд Киева на днях перенес заседание по делу второго участника Майдана Сергея КОСТАКОВА. Следующее заседание суда должно состояться 18 марта. И.ГАРКАВЕНКО напомнил, что С.КОСТАКОВ находится в СИЗО дольше всех задержанных участников акций протеста, а именно с 1 декабря 2010 года.

Как сообщал УНИАН, С.КОСТАКОВ находится за решеткой по обвинению в повреждении автомобиля, который был припаркован вблизи Майдана Незалежности, где проходили протесты предпринимателей.

3 марта Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу И.ГАРКАВЕНКО на решение суда о продлении срока содержания под стражей по обвинению в повреждении гранитной плитки во время акций предпринимателей против Налогового кодекса на Майдане Незалежности.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА во время мониторинга состояния соблюдения прав человека в Киевском следственном изоляторе на личном приеме встретилась с 36-летним И.ГАРКАВЕНКО. Открытым производством Омбудсмана установлено, что 23 декабря 2010 года И.ГАРКАВЕНКО был задержан сотрудниками Главного управления МВД Украины в Киеве. В тот же день ему было предъявлено обвинение согласно ч. 2 статьи 28, ч. 1 статьи 194 уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение имущества. На следующий день Голосеевским районным судом Киева И.ГАРКАВЕНКО была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Как объяснил сам задержанный, он не имеет никакого отношения к повреждению гранитного покрытия на Майдане Незалежности, поскольку прибыл из Харькова в Киев только 25 ноября 2010 года – после установления палаточного городка.

1 марта в следственном изоляторе в знак протеста И.ГАРКАВЕНКО объявил бессрочную голодовку.