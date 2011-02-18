Туроператоры возобновили рейсы в Египет

Полеты из Киева в Хургаду начинаются с 26 февраля, в Шарм-эль-Шейх с 27 февраля, в Табу из 4 марта.

Туристический оператор Pegas Touristik возобновил туристические программы на курортах Египта. Об этом сообщает ТСН.

"В связи со стабилизацией ситуации в Египте и по-прежнему спокойной обстановкой на курортах страны Pegas Touristik возобновляет программу полетов в Египет из Киева, Харькова, Одессы и Донецка", - говорится в сообщении оператора.

Как известно, 15 февраля Министерство иностранных дел подтвердило рекомендацию украинцам воздержаться от поездок в Египет в связи со сложной внутриполитической ситуацией.

С 25 января в Египте проходили акции протеста, в результате которых 11 февраля президент Египта Хосни Мубарак подал в отставку.

В феврале туроператоры прекратили выполнять туристические программы в Египте.