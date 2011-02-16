На украинской границе поймали 14-летнюю девочку из Беларуси

Черниговские пограничники задержали 14-летнюю нарушительницу границы.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр ДУДКО.

По его информации, вблизи с. Скиток Репкинского района, на участке отдела пограничной службы "Добрянка" Черниговского пограничного отряда, сработал сигнализационный прибор "Хмель".

Пограничный наряд по следам, оставленным на свежем снегу, уже через несколько минут задержал нарушительницу границы. Ею оказалась 14-летняя девушка, которая пешком пыталась попасть в Украину.

Девочка представилась гражданкой Беларуси, жительницей г. Новополоцк Витебской области. Документов, удостоверяющих личность, при задержанной не оказалось. Причиной нарушения государственной границы она назвала попытку найти свою подружку, которая заблудилась в лесу. В то же время осталось неизвестным, как она попала в лес, расположенный на расстоянии почти 400 км от ее дома, отметил А.ДУДКО.

Нарушительница передана белорусским пограничникам.