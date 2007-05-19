Праздник славянской письменности и культуры в Крыму

С 21 мая по 7 июня в Крыму пройдут культмассовые мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры.

Организатором торжеств является Министерство культуры и искусств Автономной Республики Крым, передает корреспондент УНИАН.

Дни славянской письменности и культуры пройдут с участием библиотек, музеев, творческих коллективов, национальных культурных обществ, крымских писателей и поэтов полуострова.

"Азбука, созданная более тысячелетия назад великими просветителями Кириллом и Мефодием, стала действительно эпохальным событием в истории культуры всех славянских народов: русских, украинцев, белорусов, болгар", - отметили в пресс-службе Совета министров АРК.

Торжественное открытие Дней славянской письменности и культуры состоится 21 мая в Русском культурном центре в Симферополе.

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Франко откроется книжная выставка "Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки" (с 24 мая), выставка библиографических и справочных изданий "Украина в славянском мире" (с 21 мая), литературная экспозиция "Многообразие культур" (с 24 мая). Здесь состоятся "круглые столы" "Україномовна книга в Криму" (23 мая) и "Процветание в единстве" (24 мая), День периодики "В начале было слово" (21 мая), будет организована читательская конференция "М.Волошин и Крым" (24 мая).

Крымская республиканская юношеская библиотека проведет встречу с крымскими поэтами "Поэзия крымчан народам Крыма" (Симферопольский художественный музей, 22 мая), будут организованы комплекс мероприятий "Золотая нить славянского братства" (24 мая) и час познания "Не хлебом единым" (25 мая).

Для самых маленьких читателей Крымская республиканская детская библиотека им. В.Орлова откроет красочно оформленные книжные выставки: "Все началось с таблицы, свитка, бересты", "У азбуки славянская душа", "Славянское богатство" (с 18 мая). Библиотека также проведет познавательно-информационный час с элементами кукольного спектакля "Аз, Буки, Веди", игру-путешествие "Буквы путешествуют во времени", фольклорный праздник "Путешествие к истокам книгопечатания" (24 мая), литературный праздник (25 мая).

Участие в праздновании Дней славянской письменности и культуры примет и учебно-воспитательный комплекс "Украинская школа-гимназия", который откроет книжные выставки "Великий майстер історично думки" (до 150-річчя Андрія Чайковського) (с 15 мая), "Митець глибокого етичного мислення" (95 років від дня народження М. Стельмаха) (с 24 мая).

Пройдет ряд других мероприятий. Так, ОАО "Крымкнига" проведет 7 июня в центре Симферополя - на площади Ленина - книжную ярмарку "Крымская весна".

Завершатся Дни славянской письменности и культуры 7 июня в Крымском украинском академическом музыкально-драматическом театре праздничным концертом творческих коллективов полуострова.