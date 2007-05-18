Ющенко поручил Кабмину организовать праздник на 150-летие Шолом-Алейхема

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в память о всемирно известном писателе Шолом-Алейхеме и по случаю празднования в 2009 году 150-летия со дня его рождения поручил Кабинету Министров Украины создать в двухмесячный срок Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения писателя, и утвердить персональный состав оргкомитета.

Соответствующий Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Также Президент поручил Кабмину разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения писателя, в котором должно быть предусмотрено: представление в установленном порядке предложений о внесении этой юбилейной даты в календарь памятных дат ЮНЕСКО; организация и проведение в течение 2009 года Дней еврейской культуры в Украине; проведение в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области международного научного симпозиума, посвященного жизни и творчеству Шолом-Алейхема, в городах Житомире и Белой Церкви – театрального фестиваля по произведениям писателя. Также правительству поручено обеспечить издание многотомника произведений Шолом-Алейхема на украинском языке, книг о жизни и творчестве писателя; проведение конкурсов на лучшие проекты памятников и памятных знаков в городах Украины, связанных с жизнью и творчеством Шолом-Алейхема. Кроме того, должна быть организована чеканка юбилейной монеты, выпуск в обращение почтовой марки и конверта в честь 150-летия со дня рождения Шолом-Алейхема, проведение спецпогашения почтовой марки;

Кроме того, Кабмин, должен проработать вопрос по созданию в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области мемориального центра Шолом-Алейхема; основание премии имени Шолом-Алейхема за лучшие литературно-художественные произведения, которые отображают историю и современность еврейского народа; открытие в городе Киеве музея-квартиры Шолом-Алейхема.

Также В.ЮЩЕНКО поручил руководителям регионов осуществить мероприятия по упорядочению объектов, связанных с жизнью и деятельностью Шолом-Алейхема, обновлению соответствующих экспозиций в музеях и библиотеках, организации и проведения в учебных заведениях, заведениях культуры торжественных вечеров, научных конференций, книжных и художественных выставок, посвященных величайшему писателю.

В свою очередь, в соответствии с документом, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 150-летия со дня рождения Шолом-Алейхема.