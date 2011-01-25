ФИФА требует от ФФУ не менять свое руководство

Международная федерация футбола требует от Федерации футбола Украины не менять свое руководство до окончания срока его полномочий в 2012 году.

Об этом говорится в официальном письме Генерального секретаря ФИФА Жерома ВАЛЬКЕ в адрес Генерального секретаря ФФУ Александра БАНДУРКО, которое опубликована на сайте украинской федерации.

В ФИФА говорят, что ссылаются на письмо от 11 января 2011 года от первого вице-президента ФФУ Сергея СТОРОЖЕНКО, который информирует о требовании 38 коллективных членов Федерации футбола Украины созвать внеочередную генеральную ассамблею с главным вопросом повестки дня о выражении вотума недоверия президенту ФФУ. “В этой связи мы получили очевидные доказательства того, что некоторые из этих членов приняли решение требовать созыв такой внеочередной генеральной ассамблеи в силу того, что на их делегатов было осуществлено сильное давление со стороны представителей правительства и других лиц, не имеющих отношения к ФФУ. Кроме того, некоторые заседания членов были проведены не в соответствии с правилами и регламентными документами ФФУ”, – говорится в письме ФИФА.

В организации констатируют, что этот процесс начался во время ХІІ Конгресса ФФУ 15 декабря 2010 года, присутствующая на котором делегация ФИФА/УЕФА стала свидетелем попытки нарушения устава ФФУ, изменения повестки дня конгресса и включения вопроса об отставке действующего руководства ФФУ, совершенных процедурно незаконным способом. В результате этих событий ФИФА приняла решение о тщательном мониторинге ситуации и собрала материалы, которые документируют вмешательство представителей государственной власти в деятельность членов ФФУ (то есть региональных федераций, ассоциаций). К таким выводам ФИФА пришла на основании прямой информации из независимых источников, средств массовой информации и от участников событий.

“В этой связи мы хотели бы напомнить вам, что согласно ст.13 пар.1 (d) Устава ФИФА, члены ФИФА обязаны обеспечивать соблюдение их собственными членами требований Уставов, регламентных документов, директив и решений органов ФИФА. Особо следует отметить, что в соответствии со ст.13 пар 1 (g) и ст.17 Устава ФИФА, члены ФИФА должны руководить своими делами независимо и без какого-либо влияния со стороны любых третьих лиц. ФФУ как ассоциация - член ФИФА обязана обеспечить независимость своих членов от правительственного вмешательства в футбольное демократическое самоуправление. В данном процессе это не было соблюдено, и ФИФА установила, что требование созыва внеочередной генеральной ассамблеи было выдвинуто в результате вмешательства со стороны правительственных и других кругов”, – заявляют в международной федерации.

Кроме того, ФИФА считает, что имеются очевидные признаки того, что с учетом нынешнего контекста вмешательство не прекратится. Поэтому ФИФА требует, чтобы ФФУ обеспечила неизменность своего действующего Исполнительного комитета до окончания срока его законных полномочий в 2012 г. ФИФА не будет признавать никакого другого руководства, которое появится в результате вмешательства.

“Более того, мы требуем от ФФУ: 1) подтвердить, что члены ФФУ прекратили какую-либо деятельность, направленную на организацию выборов до окончания срока полномочий руководства ФФУ в 2012 р.; и, в связи с этим, 2) предоставить подтверждение от уполномоченных руководящих органов членов ФФУ тому, что они будут выполнять это требование. В случае невыполнения вышеизложенных требований до 4 февраля 2011 года, мы передадим дело в Чрезвычайный Комитет ФИФА с требованием применения соответствующих санкций согласно ст.14 Уставу ФИФА (приостановка). Мы хотели бы подчеркнуть прямые последствия, которые может иметь приостановка [членства] для будущего украинского футбола. Среди прочего это будет означать, что ни одна из украинских команд любого вида (в том числе клубы) не сможет иметь никаких спортивных контактов с членами ФИФА (ст.14 пар.3 Устава ФИФА)”, – говорится в письме ФИФА.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года должен был состояться очередной Конгресс Федерации футбола Украины, однако большинство его делегатов отказались утвердить повестку дня этого заседания, и конгресс фактически не состоялся. Тогда же некоторые делегаты требовали внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия действующему президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ, однако сам Г.СУРКИС отказался поставить этот вопрос на голосование. Он отметил, что такое требование является незаконным, поскольку все предложения в повестку дня очередного Конгресса ФФУ должны быть внесены не позже, чем за два месяца до его проведения.

В середине января первый вице-президент ФФУ С.СТОРОЖЕНКО заявил, что три четверти региональных футбольных организаций, являющихся коллективными членами Федерации футбола Украины, выступают за проведение внеочередного Конгресса ФФУ. По его словам, 38 региональных футбольных организаций выступают за созыв внеочередного Конгресса ФФУ. С.СТОРОЖЕНКО отметил, что это составляет даже не необходимые 2/3, а три четверти всех организаций, которые являются коллективными членами ФФУ. Также вице-президент ФФУ отметил, что большинство из этих 38 организаций выступают за внесение в повестку дня внеочередного Конгресса вопроса о выражении недоверия действующему президенту ФФУ.