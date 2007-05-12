В маршрутном такси “Львов-Сокаль” вспыхнул пожар

Вчера около 13.00 в селе Туринка Жовкивского района Львовской области вспыхнул пожар в маршрутном такси, которое следовало по маршруту “Львов-Сокаль”.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, в салоне маршрутки находилось 26 пассажиров. Всех они были спасены, пострадавших нет.

Согласно заключению экспертов, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в микроавтобусе.