В маршрутном такси “Львов-Сокаль” вспыхнул пожар

16:48, 12 мая 2007
Разное
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В салоне были 26 пассажиров

Вчера около 13.00 в селе Туринка Жовкивского района Львовской области вспыхнул пожар в маршрутном такси, которое следовало по маршруту “Львов-Сокаль”.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, в салоне маршрутки находилось 26 пассажиров. Всех они были спасены, пострадавших нет.

Согласно заключению экспертов, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в микроавтобусе.

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