В маршрутном такси “Львов-Сокаль” вспыхнул пожар
16:48, 12 мая 2007Разное
1059
В салоне были 26 пассажиров
Вчера около 13.00 в селе Туринка Жовкивского района Львовской области вспыхнул пожар в маршрутном такси, которое следовало по маршруту “Львов-Сокаль”.
Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, в салоне маршрутки находилось 26 пассажиров. Всех они были спасены, пострадавших нет.
Согласно заключению экспертов, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в микроавтобусе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter