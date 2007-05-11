Фонд Фельдмана провезёт по Украине экспозицию картин Шагала

Народный депутат пятого созыва (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН заявляет, что намерен показать в Киеве и других городах Украины выставку «Шагал и другие», которая сейчас открыта в Харькове, и которая организована Международным благотворительным фондом «Фонд Александра Фельдмана» в рамках проекта «Диалог культур».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, планируется также, что экспозиция, посвященная культуре еврейского народа, будет представлена и за рубежом, в частности, организаторы уже получили соответствующие приглашения из Москвы, Нюрнберга, Берлина, Чикаго, Иерусалима.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, после зарубежного турне все полотна, представленные частными коллекционерами Франции, Англии, Израиля и Германии, окончательно «пропишутся» в Украине, т.к. его Фонд решил выкупить картины, часть которых будет подарена Национальному художественному музею Украины, а остальные - выставлены в постоянной экспозиции музея частных коллекций, который будет создан в Харькове.

«Мы уже провели переговоры со всеми людьми, которые участвовали в создании этой выставки, и выкупаем все работы. Одна картина Шагала уже передана в дар Харьковскому художественному музею, и это – не единственный наш подарок», - отметил А.ФЕЛЬДМАН.

На данный момент выставка, работа которой в Харькове продлевалась уже дважды, насчитывает свыше 90 живописных, графических и скульптурных работ. В основе экспозиции – произведения одного из крупнейших художников ХХ века Марка Шагала и художников его круга: друзей и коллег по «парижской школе» Сутина, Кислинга, Орловой, Кременя, Кикоина, Мане-Каца, Вейнбаума, Рыбака, Френкеля, Надельмана и Кольника, первого учителя великого мастера Юрия Пэна, мэтров советского авангарда Гершова и Айзенберг.

Представлены также еврейские художники, не относившиеся к собственно «парижской школе» (в частности, Сегал, Розенштейн, Штейнхардт, Минковски, Кишиневский, Франк, Кауфман, Гутман, Кастель, Франк, Эпштейн), и художники других национальностей, которые в той или иной мере касались в своем творчестве еврейской тематики (Маковский, Васильковский, Панкевич и другие). В числе последних поступлений – одна из скульптурных работ Сальвадора Дали, известная как «Менора Мира».