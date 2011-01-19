От власти требуют прекратить давление на активистов Майдана

Совет предпринимателей при Верховной Раде Украины требует от власти прекратить давление на активистов предпринимательского движения.

Об этом говорится в заявлении Совета предпринимателей при ВР относительно давления силовых органов на активистов предпринимательского движения, переданной УНИАН, которую подписали сопредседатели Совета предпринимателей при ВР Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и Евгений ШАПОВАЛЕНКО.

В заявлении констатируется, что «сегодня украинское общество является свидетелем того, как после введения антисоциального и дискриминационного Налогового кодекса власть оказывает нескрываемое давление на своих граждан, которые не побоялись открыто сказать “НЕТ” экспериментам власти. Так, в понедельник, 17 января, представителями силовых структур Луганской области проводилась многочасовая проверка хозяйственной деятельности предпринимателя, председателя профсоюза «Предприниматели Луганщины», члена Координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, активиста «налогового Майдана» Игоря ЗАПРУДНОГО. Уверены, что такие действия — это месть активисту предпринимательского движения, которое твердо отстаивает право на законную и свободную предпринимательскую деятельность».

Совет предпринимателей при ВР отмечает, что это – не единичный случай давления на предпринимательское сообщество. В последнее время усиливаются преследования бизнеса со стороны контролирующих органов, растет количество незаконных уголовных преследований предпринимателей. Превышение полномочий чиновниками приобретает массовый характер. Совет предпринимателей заявляет, что такие действия вредят экономике страны. Неоправданное административное и фискальное давление разрушает фундаменты экономической свободы, без чего Украина не сможет создать новую, инновационную модель экономики.

Авторы заявления осуждают репрессивные действия силовых структур и присоединяются к обращению в прокуратуру народного депутата и сопредседателя Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины Н.КОРОЛЕВСКОЙ относительно проверки действий правоохранительных органов в отношении луганского предпринимателя И.ЗАПРУДНОГО. Она также требуют от органов власти «прекратить агрессию в отношении наиболее экономически активных граждан Украины».