Назначена встреча Папы Римского с Ющенко

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI встретится с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в понедельник, 7 мая. Об этом, как передает РИА “Новости”, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Святого Престола.

Встреча папы с В.ЮЩЕНКО состоится в Ватикане.

В конце марта новый украинский посол при Святом Престоле Татьяна ИЖЕВСКАЯ во время вручения верительных грамот сообщила, что президент Украины официально пригласил Папу Римского посетить страну. Понтифик поблагодарил главу украинского государства, но не дал официального ответа.

Визит прежнего папы Иоанна Павла Второго в Украину состоялся в 2001 году.