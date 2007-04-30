Мороз призвал депутатов не расслабляться на выходные

Следующее заседание в Верховной Раде состоится 4 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ. При этом он обратился к народным депутатам, чтобы они оставались в Киеве и были готовы в течение получаса собраться в парламенте.

Он отметил, что необходимость провести заседание может появиться раньше 4 мая. По его словам, это может быть связано с тем, «насколько в рамках Конституции и в правовом поле наши коллеги по политической жизни» будут работать.

По словам А.МОРОЗА, правительство пообещало не позднее 4 мая подать на рассмотрение парламента изменения в государственный бюджет на 2007 год, которые касаются социальной сферы.

Он также добавил, что этот вопрос должен был рассматриваться уже сегодня, но пока еще он согласовывается в министерствах и ведомствах, чтобы все это было согласно предусмотренной процедуре.