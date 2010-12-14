Такая Украина не достойна проводить Евро-2012

Уважаемые друзья!

Нравится ли вам то, что происходит с нашей страной? Есть ли чем гордиться нам с вами? Чем мы будем хвастать, когда будем знакомить гостей с современной Украиной?

Власть строит стадионы, но разве лишь они создают лицо страны? Как заставить наших властей предержащих прислушиваться к собственному народу? И возможно ли это без применения вил? Что можно предложить кроме Майдана, забастовок и пикетирования?

Вопрос этот тревожит не только нас. Голос разума – это не тот инструмент, который может повлиять на украинских властей предержащих. Они – люди примитивные, потому и понимают только примитивные аргументы – деньги и страх. Ну, денег у нас нет, а вот что касается страха...

Кого боится наша власть? Мы знаем по крайней мере двух челоевк, перед которыми эта братва ходит на цыпочках. Это – Путин и Платини. И если первый, понятно, к нам с вами тоже не будет прислушиваться, то достучаться до второго – не такое уже безнадежное дело.

Например – в Украине ширится эпидемия СПИДа и туберкулеза. Денег на борьбу с ними нет, зато есть деньги на строительство стадионов. Возникает вопрос – можно ли приглашать спортсменов и болельщиков в страну, где в изобилии смертельные болезни? Звучит убедительно, не так ли?

Или же – можно ли проводить “Евро” в стране, где подавляют свободу слова, сворачивают демократию и свободы? Не приведет ли это к повтору Олимпиады-36 в гитлеровской Германии, которая дала международный авторитет Гитлеру?

Таких аргументов можно найти не один десяток – особенно если за это возьмутся общественные организации, которые занимаются соответствующими проблемами – экологией, демократией, медициной, культурой и тому подобное.

Следовательно, мы предлагаем объединить усилия всех небезразличных для того, чтобы проинформировать руководство УЕФА о реальном состоянии дел в Украине – свободе слова, демократии, экологии, состоянии государственных финансов, социальном напряжении. Пусть европейские футбольные кормчие знают, что власть сознательно превращает Украину в выгребную яму, и определятся – стоит ли приглашать нырять в нее гостей из всей Европы. Если власть не хочет слышать нас – пусть услышит футбольную Европу.

Ну а перед руководством нашей страны мы поставим вопрос ребром.

Или они возвращаются на путь демократического развития и диалога с обществом;

Или Евро 2012 в Украине не состоится.

По крайней мере мы сделаем для этого все возможное.

Кто-то будет возражать: шансов отменить “Евро” в Украине не так много. Но речь идет не об отмене, а о принуждении к диалогу. Давление со стороны международных организаций, а особенно УЕФА, для наших кормчих является убедительным аргументом. Кроме того, они нацелились на Олимпиаду – а это значит, что рычаги влияния останутся даже после “Евро”.

Как первый шаг на пути к установлению диалога с украинской властью мы предлагаем написать руководству УЕФА открытое письмо, в котором проинформировать о реальном состоянии дел и перспективах страны, – как футбольных, так и социально-политических. Пусть начальники европейского футбола выбирают – прикрывать ли собственным именем преступления украинской власти, или использовать свое влияние для того, чтобы прекратить властный произвол, снять социальное напряжение и провести чемпионат в спокойной и демократической Украине.

Но вместе написать письма – это не просто поставить подписи под готовым документом. Мы провели небольшой мониторинг состояния дел в разных сферах украинской жизни и предлагаем вам присоединиться к его углублению и расширению.

Проект письма разделен на разделы по основным темам: футбол, безопасность, экология, культура и все такое. Мы предлагаем всем приобщиться к наполнению этих разделов фактами и экспертными оценками – тогда наше обращение будет иметь почву и авторитет, равный совокупному авторитету авторов.

Отдельно приглашаем к сотрудничеству тех, кто уже успел пострадать непосредственно от процесса подготовки к чемпионату – побитым и униженным экологам, защитникам детских спорткомплексов, защитникам животных. Присоединяйтесь как заметками, так и ссылками на видео- или аудиоматериалы.

Основным весом нашего обращения должны стать факты. Потому что они, как известно – самая упрямая в мире вещь.

Многие уже обращались к УЕФА, чтобы обратить их внимание на безобразия, которые творятся в Украине ради футбола, однако ответ, который они получали, можно выразить приблизительно так: „УЕФА не имеет отношения к этим вопросам”. Именно поэтому и возникло предложение объединить усилия и подключить международные организации и общественность – так мы сделаем невозможными отписки и заставим рассмотреть вопрос всерьез.

Механизм создания письма – публичный, через сайт http://cultura.net.ua. Там вы найдете эскиз со всеми ссылками, которые дают возможность проверить факты. Там вы сможете добавить аргументы в каждый раздел и подписаться. Там при вашем участии будет создан конечный вариант обращения.

Что будет дальше? Дальше мы переведем это письмо и вручим лично адресатам в штаб-квартире УЕФА. Дальше будем обращаться к другим международным организациям с просьбой повлиять на процесс. Ну а затем, надеемся, начнется общественный диалог украинской власти и людей. А если нет – что же, уличные акции никто не отменял. Мы не можем променять Украину на футбол.

Однако надежда на понимание умирает последней.

ЭСКИЗ Открытое письмо к УЕФА Президенту УЕФА г-ну Мишелю Платини Директору УЕФА по вопросам Евро-2012 г-ну Мартину Каллену

Преамбула

В этой части стоит отметить то, что подготовка к Евро-2012 охватывает не только вопрос футбола.

Очертить проблемы, которые, по нашему мнению, являются важными для страны, которая собирается принимать представительский международный форум, в частности:

экология, свобода слова, разворовывание бюджетных средств, безопасность болельщиков и футболистов, культура, эпидемия СПИДа и туберкулеза и тому подобное. Напомнить, что пренебрежение этими вопросами может привести к поддержке тоталитарного и грабительского режима со стороны спортивной общественности – подобно тому, как это было в 1936 году во время Олимпиады в гитлеровской Германии.

Раздел 1. ФУТБОЛ

Руководство украинского футбола планирует отказаться от проведения национального чемпионата, и только последовательная позиция УЕФА остановила их. Однако наши футбольные правители решили пойти в обход и теперь планируют объединение кубковых турниров с Российской Федерацией.

Кроме того, руководством федерации футбола было принято решение во время финальных матчей Кубка Украины отказаться от исполнения Национального гимна Украины.

Разве достойна проводить Чемпионат Европы страна, в которой руководство федерации планирует уничтожить национальный футбол?

Тяжелая болезнь коррупции поразила систему судейства в украинском футболе. Факты подкупа судей не расследуются, руководство федерации отстраняется от решения проблемы взяточничества в судейском корпусе. Апелляционный комитет ФФУ окончательно потерял доверие общественности и перенял практику своих коллег из украинских судов общей юрисдикции – телефонное право, взяточничество и пренебрежение законом.

Разгул футбольного хулиганства угрожает не только украинцам, но и гостям “Евро”. Иностранные болельщики с удивлением обсуждают факты звериных драк и погромов, а также реакцию стражей порядка, которые спокойно наблюдают за безобразиями или же даже выступают их зачинщиками.

Фанаты некоторых клубов противопоставляют себя национальному футболу – в частности болельщики донецкого „Шахтера” на матчах сборной Украины демонстративно сидят во время исполнения гимна страны.

Раздел 2. БЕЗОПАСНОСТЬ

По поводу назначения на должность министра внутренних дел господина Могилева даже ПАСЕ выразила сожаление. Причиной такого заявления стала откровенная ксенофобия силового министра. Какие приказы министр-ксенофоб будет давать своим вооруженным подчиненным, когда во время Евро-2012 в Украину приедут футболисты и болельщики разных национальностей и цветов кожи? К чему может привести деятельность подчиненных такого руководителя, все видели во время событий в Харькове, где именно милиция стала организатором и главным участником нападения на футболистов и болельщиков из другого города.

Большинство болельщиков в Украине составляют ученическая молодежь. А министром образования в Украине является господин Табачник, об откровенной ксенофобии которого публично заявляют даже однопартийцы. Отважится ли национально толерантная Европа прислать своих сыновей на расправу воспитанникам такого педагога? Не удивительно, что в последнее время в Украине процветает насилие на национальной и расовой основе.

Раздел 3. СПИД И ТУБЕРКУЛЕЗ

Как констатирует ООН, эпидемия СПИДа в Украине достигла опаснейших в Европе масштабов.

Тратя на подготовку к “Евро” 18 миллиардов долларов, государство забирает их у больных СПИДом и туберкулезом. Финансирование государственной программы борьбы со СПИДом в 2010 году запланировано на уровне 45,5 миллионов долларов, но она выполнена лишь наполовину.

Кроме того, Украина занимает первое место в Европе по мультирезистентному туберкулезу, и эта болезнь имеет эпидемический характер. Бюджет 2010 года предусмотрел на борьбу с этой болезнью лишь 18,7 миллионов долларов при необходимых 55,7.

Можно ли приглашать футболистов и болельщиков Европы в страну, где бушует эпидемия СПИДа и туберкулеза?

Раздел 4. ЭКОЛОГИЯ

Евро-2012 и требования УЕФА в Украине стали ширмой, которой прикрывают откровенный экологический бандитизм – уничтожение зеленых зон в городах, избиение активистов-экологов, массовое убийство животных.

Власть Харькова приняла решение о вырубе парка, чтобы вместо него построить дорогу, якобы нужную для “Евро”. Защитников зеленой зоны побили сначала неизвестные юнцы, а затем и милиция.

В Киеве уничтожают парк „Юность” – здесь планируют построить каток вместо запланированного к сносу катка „Крижинка”, расположенного возле стадиона. Под прикрытием Евро-2012 и УЕФА хотят уничтожить также уникальный экологический комплекс Труханового острова. Ради футбола в украинской столице планируют вырубить 250 гектаров зеленых насаждений.

Защитники животных также бьют в набат. Они уже обращались к УЕФА по поводу массового уничтожения бездомных собак и котов перед Евро-2012, но ситуация не изменилась.

Раздел 5. КУЛЬТУРА

Культурное и историческое наследие становятся жертвами футбола. Все началось с намерений выселить институты Академии Наук Украины для того, чтобы построить объекты для футбольного чемпионата.

Но наиболее критическая ситуация сложилась во Львове. Разрушение памяток архитектуры и культуры приобрело там массовые масштабы и все это опять-таки прикрывается лозунгами подготовки города к “Евро”.

Следовательно, именем УЕФА сегодня прикрывают настоящее варварство.

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

Украина – одна из стран, которые больше всего пострадали от всемирного экономического кризиса. Она не имеет собственных денег на инвестиции в спортивные сооружения и инфраструктуры для “Евро”.

Сегодня благодаря Евро-2012 наша страна стала крупнейшим должником в Восточной Европе.

И отдавать эти долги придется нам и нашим детям. Мы не хотим, чтобы страна была уничтожена ради футбола.

Государственная целевая программа финансирования подготовки к Евро-2012 предусматривает, что расходы будут составлять 18 миллиардов долларов, из них 13 миллиардов будет профинансировано за счет средств плательщиков налогов и государственных займов. Ожидаемый уровень экономического эффекта, по версии власти, выглядит так:

- суммарный налоговый эффект за 2008 – 2010 годы – 30,163 млн. грн. (~ 3,8 млн. дол. США);

- количество постоянно занятых лиц в год – 68903;

- количество сохраненных рабочих мест – 700000.

Следовательно, создание одного рабочего места на время подготовки к Евро-2012 обойдется государству в 16 тысяч долларов США или 125 тысяч гривен. Это равняется сумме пенсии одного украинца за десять лет.

Оправданы ли такие огромные расходы на подготовку? Судите сами. На строительстве объектов “Евро” уровень откатов (взяток) достигает 40 – 45% от стоимости контракта. Уровень краж средств из бюджета удивляет даже привыкших ко всему украинцев. Убытки могли быть значительно меньше, но цены завышают вдвое, бесстыже набивая собственные карманы. Следовательно, недаром Украину считают одной из наиболее коррумпированных стран мира.

Но после Евро-2012 грабеж бюджета не прекратится – так, вышеупомянутый каток „Крижинка”, который сносят ради футбола, планируют отстроить опять после завершения “Евро”. И опять на средства налогоплательщиков.

Должны признать, с финансовой точки зрения Украина “Евро” не переживет.

Раздел 7. БИЗНЕС

Обычно проведение международного спортивного форума является стимулом для развития национальной экономики, а особенно туристической отрасли.

Но экономическая политика действующей власти имеет целью сосредоточить весь потенциал страны в руках нескольких олигархов.

Опыт проведения Олимпиады 1980 года в СССР показывает, что отсутствие развитого малого бизнеса делает невозможным качественный сервис для участников и гостей спортивного форума. Гостиницы, рестораны, система торговли – этим отраслям противопоказана монополизация и централизации.

Иностранные гости и участники будут неприятно поражены ценами и уровнем сервиса в Украине, а это надолго отобьет у них желание возвращаться в нашу страну.

Раздел 8. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Ограбление государства, которое проводится в Украине под лозунгами подготовки к Евро-2012, естественным образом привело к резкому повышению цен, замораживанию социальных выплат и росту социального напряжения. Но вместо поиска консенсуса с гражданами власть в Украине возмущает общество, нагло и некомпетентно вмешиваясь в гуманитарную сферу – умышленно заостряет вопрос языка и истории, а также натравливает одну часть страны на другую.

В результате такой деятельности власти на повестку дня вышла угроза территориальной целостности Украины; социальное напряжение – на грани выхода из-под контроля; милиция все чаще применяет силу к гражданам, а суды вопреки закону пытаются запрещать акции протеста.

Украина находится на грани социального взрыва, потому проводить здесь первенство Европы – все равно что устроить дискотеку на бочке с порохом, невзирая на то, что фитиль уже догорает.

Раздел 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Украина все больше скатывается к авторитаризму. Это признает сегодня большинство политических аналитиков. Свобода слова притесняется, гражданские акции запрещают из-за того, что они будто обусловят „негативное впечатление высших должностных лиц иностранных государств о стране в целом”.

Как в тридцатые годы нацисты предлагали немцам пушки вместо масла, украинцам теперь предлагают футбол вместо демократии.

Итог

Можем спросить уважаемых Платини и Каллена, готовы ли они пожертвовать авторитетом УЕФА и спорта в целом, настаивая на проведении чемпионата Европы в Украине, в то время, когда Италия или Германия готовы провести этот форум вместе с Польшей или отдельно, не рискуя репутацией любимой игры миллионов.

Виталий и Дмитрий Капрановы