В Минске повесился директор Новосибирской оперы

В минской гостинице "Виктория" обнаружен повешенным директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Руслан Ефремов, сообщает Комсомольская правда.

- Тело Руслана Ефремова было обнаружено в петле около часа дня в номере гостиницы «Виктория» 9 декабря. Данных, чтобы говорить, было ли это убийство или нет - пока не имеется. В настоящее время следственным отделом Минска ведется проверка, - рассказал старший помощник прокурора Минска Сергей Балашев.

Руслан Юрьевич Ефремов родился 29 января 1971 в Омске. В 1994 окончил факультет физики Омского государственного педагогического университета. С 1995 работал на руководящих должностях в отраслях, связанных с культурой.

С 1998 проходил обучение в Омском юридическом институте МВД по специальности «юриспруденция». Ему также присвоен квалификационный аттестат профессионального бухгалтера Минфина Российской Федерации с присвоением квалификации главного бухгалтера, бухгалтера-эксперта.

С 1997 работал в Омском академическом театре драмы, с октября 2001-го - первый замдиректора Новосибирского академического театра оперы и балета, а 19 сентября 2008 года назначен руководителем.