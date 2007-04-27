Политика по-украински: туда, сюда, обратно – тебе и мне приятно

Мнение

Виктор Ющенко отменил собственный указ от 2 апреля о проведении досрочных выборов в Верховную Раду. И подписал новый указ о досрочных выборах, но уже в июле. Представитель Президента в Конституционном суде Владимир Шаповал заявил, что КС обязан прекратить производство по делу о соответствии Конституции первого указа Ющенко о роспуске парламента.

А Рада сразу же засела за подготовку нового конституционного представления на новый указ.

Честно перелопатив и закон о Конституционном суде, и (в который уж раз) Конституцию, я лично не нашла ни там, ни там прямых указаний на то, что КС обязан прекратить производство в случае, если законодательный акт объявляется недействительным уже в процессе рассмотрения вопроса о его соответствии / не соответствии Конституции. Впрочем, я и не специалист.

Для чего-то же во время слушаний судьи КС выпытывали у представителей парламента, считают ли они указ Президента действующим, или нет… Наверное, это все-таки имеет значение.

А если имеет… Если КС прекратит производство по делу о первом указе… Да еще и если решит не объединять уже заслушанное и еще только готовящееся представления ВР в одно производство… Если примет второе представление с просьбой вынести решение о соответствии Конституции второго указа как отдельное дело… О! Тогда не надо быть юристом, чтобы понять, что мы получим весьма занятную ситуацию.

С одной стороны Президенту, который не заинтересован (и его можно понять) в вынесении вердикта КС не в свою пользу, непрозрачно намекают на верный способ избежать вердикта. Достаточно лишь ввиду ближайшей перспективы вынесения «приговора» отменить «старый» указ о досрочных выборах, и подписать «новый», который будет отличаться от старого лишь предполагаемой датой выборов и исходящим номером. И процесс вернется на круги своя еще как минимум на месяц.

С другой стороны, Конституционный суд таким образом будет избавлен от необходимости выносить окончательное решение, заранее зная, что оно, мягко говоря, не найдет отклика у половины населения Украины (и какая разница, какой именно?). Равно как и у половины наиболее мощных представителей отечественного политикума.

С третьей – остаются лидеры партий, которым предоставляется возможность митинговать до упаду, и таким образом, избирательная кампания 2011 года вместо положенных по закону 6 месяцев растягивается на несколько лет.

К тому же все стороны политического конфликта, по идее, должны остаться довольны. Коалиция – тем, что процесс идет в соответствии с требованиями Основного Закона. В смысле перспектива принятия очередного решения Конституционным судом, как ни крути, будет возникать раньше, чем срок очередных назначенных выборов.

Оппозиция – тем, что Президент несмотря ни на что остается гарантом народного волеизъявления и в политическом конфликте неизменно принимает сторону оппозиции.

Все остальные рано или поздно к ситуации привыкнут, и просто перестанут реагировать на происходящее.

Знаете, еще в период моего розового детства в “Веселых картинках” появилась загадка, донельзя шокировавшая моих родителей, но как нельзя более подходящая к нынешней ситуации:

Туда – сюда – обратно: тебе и мне приятно. (Отгадка – качели.)

Вера Сорока