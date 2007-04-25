В Днепропетровске произошел взрыв у жилого дома

Сегодня утром около 5.30 у подъезда № 4 пятиэтажного кирпичного жилого дома № 19 по ул. Артема в центре Днепропетровска произошел взрыв неустановленного предмета.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Днепропетровской области, пострадавших в результате взрыва нет.

В результате взрыва повреждены двери подъезда и окна в десяти квартирах.

В данное время милиция проводит следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия.