В Днепропетровске произошел взрыв у жилого дома

14:59, 25 апреля 2007
Разное
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Сегодня утром около 5.30 у подъезда № 4 пятиэтажного кирпичного жилого дома № 19 по ул. Артема в центре Днепропетровска произошел взрыв неустановленного предмета.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Днепропетровской области, пострадавших в результате взрыва нет.

В результате взрыва повреждены двери подъезда и окна в десяти квартирах.

В данное время милиция проводит следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия.

 

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