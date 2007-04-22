В ДТП на Волыни погиб ребенок

На Волыни в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека – один из них ребенок, и травмированы три человека – из них двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 21 апреля в 16.15 вблизи с. Старый Черторыйск на автодороге Киев-Ковель.

Водитель автобуса ГАЗ-53 "Кубань", выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю "AUDI-А6" и допустил столкновение, после которого оба автомобиля загорелись. В результате ДТП погибли 2 человека, из них 1 ребенок (водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса), и 3 человека (водитель автобуса и 2 детей) с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Всего в автобусе находилось 11 детей (ученики 11-го класса общеобразовательной школы с. Цмины).

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Волынской области.

***Всего за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 29 человек и 174 - травмированы.