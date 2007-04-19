Начнет работу фестиваль науки и творчества “Киев-2007”

20-21 апреля с 10-00 в Киевском дворце детей и юношества будет роботать двухдневная научная выставка “Фестиваль науки и творчества “Киев-2007”. Организатор – Международная школа “Меридиан” при поддержке Подольской районной в г. Киеве госадминистрации. В программе: выставка авторских, ученических проектов, презентуемых при помощи лабораторного оборудования, компьютера, мультимедийных средств, аудио и видеотехники; ярмарка оригинальных изделий детей, родителей и учителей МШ “Меридан”; психологические игры, тренинги, тестирование (ул.Январского восстания, 13).