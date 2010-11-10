Парламент потратит 320 тыс. грн. на ремонт мерседесов

Управление делами аппарата Верховной Рады Украины потратит 320 тысяч гривень на ремонт легковых автомобилей марки Mercedes. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Отмечается, что эти работы будут проводиться за средства государственного бюджета Украины в ноябре - декабре 2010 года. Осуществлять работы будет ООО "Юником Авто".

Кроме того ГО "Автобаза Государственного управления делами" на средства государственного бюджета приобрела 20 легковых автомобилей класса В и 20 легковых автомобилей класса Д в ЗАО "Прага Авто" на сумму более 8 миллионов гривень.