Х-фактор – кому? зачем? Если уж заявили уровень, то соответствуйте

Последний эфир «головного співочого шоу країни» (6-7 ноября) обескуражил своим финалом, т.е. его отсутствием: судьи решили, что проигравшего в этот вечер не будет, - так жалко им было расстаться с обоими претендентами на эту незавидную роль.

И, знаете ли, как-то возникли вопросы. А в этом шоу правила есть? К чему зрителей призывают слать за свои деньги sms-ки, если результата это не приносит? И зачем лично я полчаса сижу на этом (а не на другом) телеканале и наблюдаю красивую ведущую – всю в значительных и трагических паузах перед объявлением очередного «счастливчика»? А заодно – и кучу рекламы, боясь пропустить кульминацию этого, как оказалось, безрезультатного действа?

Ну, если б речь шла о каком-то самодеятельном междусобойчике – Бога ради! А тут обидно, понимаешь…

Объявлено честное соревнование, народ тратит свои кровные, голосуя из всех сил, ибо – как ему рассказывают из телевизора – только таким образом можно предотвратить «вылет» любимого артиста. Зато те, кто – надо полагать за зарплату – работают судьями, просто отказываются принимать окончательное решение. Не, если формат шоу это предполагает, так и скажите, и зритель попридержит свою sms-ку до момента, когда она действительно будет что-то решать. Иначе прямо ощущается какой-то обман публики…

А сами певцы? Они надрывались в надежде на то, что через неделю одним конкурентом будет меньше, да поди еще по три инфаркта пережили в ожидании результатов голосования. И что? А ничего – сегодня судьи решили не дожимать. И вообще, у них там отношения явно сложные…

Только почему, интересно, эти судьи такими принципиальными были вчера или вдруг будут «зверствовать» завтра? Еще больше интересно, что, оценивая исполнителей, они открыто поддерживают собственных протеже, т.е. оценка получается тоже с оговорками. И наконец, когда их голоса разделились «два на два», все как-то растерялись: что ж теперь делать? Прям никто и предположить не мог, что такое неожиданно случится, если судей всего четверо?

«У нас правила жорсткі – один з одинадцяти покине шоу! Ви робите свій вибір!» - пульсировало из телевизора, заставляя многих поклонников вновь хвататься за телефоны... Даже один из судей сказал, что на всякий случай положил на свой счет побольше денег.

Однако результаты зрительского голосования, похоже, пришлись не по душе высокому судейству, и оно вдруг пошло по принципу: «давайте зробимо виняток», переведя в следующий этап шоу всех участников.

По ходу родилась идея, как сделать так, чтобы хорошо, а главное, приятно было всем. Поскольку артисты остались талантливые все и выгонять их судьям «жалко», а у самих судей-продюсеров явный конфликт интересов, да и согласия нет, и поэтому их тоже «жалко», то зачем мучиться, выбирая кого-то одного? Призовых два миллиона на всех хватит: при желании даже судьям, если кому-то вдруг захочется взять их в долю. И выгода будет всем, а главное – зрителям, которые при этом кучу денег на мобилках сэкономят. Ведь больше всего мы печемся о них, родимых…

А то получается: шоу! супер! включаешься! накал! И? Если уж заявили уровень, то соответствуйте.

Один из судей сравнил этот второй прямой эфир шоу со вторым прыжком с парашютом. Только парашют как-то не раскрылся…

Просто разочаровавшийся зритель Елена Милосердова