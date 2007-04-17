Лобовое столкновение двух «Таврий»: пострадали 10 человек

На 41 км. автодороги Алексеевка-Кодима-Балта поблизости с. Будеи Кодимского района Одесской области водитель легкового автомобиля "Таврия" не справился с управлением (выехал на полосу встречного движения) и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем "Таврия".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб и еще 9 госпитализировані (из них двое - в тяжелом состоянии) в Кодимскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 19 человек и 196, - травмированы.