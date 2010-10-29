Спасатели сняли с 400-метровой стены карьера парня с девушкой

В городе Горловка Донецкой области бойцы МЧС сняли с отвесной стены промышленного песчаного карьера бывшего Никитовского ртутного комбината девушку и парня, забравшихся на высоту 150 м.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. В сообщении отмечается, что парень и девушка «почему-то решили, что, забравшись на крутой склон, смогут сделать отличные фотографии, энтузиазм этой идеи занес их на высоту 150 метров, а дальше у них начались проблемы – вниз спускаться страшно, вверх подняться невозможно». Поэтому спасать молодых людей пришлось бойцам МЧС, которые, вооружившись альпинистским снаряжением, выручили из беды перепуганных людей.

В МЧС отметил, что подобные случаи, когда спасателям приходится выезжать на этот объект, происходят очень часто, потому что многие «искатели приключений» не понимают, что промышленные объекты никогда не предназначались для развлечений, и проводить досуг в карьере просто опасно для жизни.

Как рассказал начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС Украины в Донецкой области полковник службы гражданской защиты Андрей МОХНЕНКО, «высота спуска данного карьера составляет около 400 метров - это больше, чем высота 10-этажного дома; рельеф поверхности сложен даже для альпинистов». Он подчеркнул, что выбраться из карьера без альпинистского снаряжения невозможно, как и предсказать поведение слоев грунта, которые склонны к осыпанию. «То, что снизу кажется легко преодолимым, на самом деле таковым не является. Поднявшись на высоту, человек поддается панике и теряет способность адекватно реагировать на ситуацию, что обязательно приведет к травме и даже летальному исходу», - заключил А.МОХНЕНКО.