Букмекеры принимают ставки на невесту английского принца

Английские букмекеры начали принимать ставки на то, кто станет невестой принца Уильяма, расставшегося со своей близкой подругой Кейт Мидлтон, сообщает AFP.

Лидером в списке William Hill является абстрактная женщина-офицер армии Великобритании (шесть к одному). Популярность такого варианта развития событий у букмекеров объясняется тем, что принц сам выпускник Королевского военного колледжа.

Второе место в списке претенденток занимает англичанка Тара Палмер-Томкинсон (восемь к одному), находящаяся в дружеских отношениях с королевской семьей. Вслед за ней идет австралийская певица Кайли Миноуг (14 к одному), на четвертой позиции расположилась Бритни Спирс (20 к одному), на пятой - модель Кили Хэзелл (22 к одному), на шестой - российская теннисистка Мария Шарапова (33 к одному).

Букмекеры также не исключают, что принц Уильям женится на мужчине: ставки на однополую свадьбу с участием члена королевской семьи принимаются из расчета 100 к одному.

Лента.ру