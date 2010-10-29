84-летняя женщина пошла за грибами - ищут третьи сутки

10:30, 29 октября 2010
Разное
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На Черниговщине

В Черниговской области третьи сутки продолжаются поиски 84-летней пенсионерки, заблудившейся в лесу.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

По данным управления. 25 октября ушла в лес за грибами и не вернулась жительница с. Жилин Млинок (Козелецкий район), 1926 года рождения.

К поиска женщины привлечены местные жители и сотрудники Козелецкого райотдела МЧС.

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