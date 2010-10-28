В Черниговской области водитель мотоцикла насмерть сбил велосипедиста.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, ДТП произошло в пгт Олешевка. Водитель мотоцикла осуществил наезд на велосипедиста, 1967 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.