Водитель мотоцикла насмерть сбил велосипедиста
09:49, 28 октября 2010Разное
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ДТП в Черниговской области
В Черниговской области водитель мотоцикла насмерть сбил велосипедиста.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, ДТП произошло в пгт Олешевка. Водитель мотоцикла осуществил наезд на велосипедиста, 1967 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
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