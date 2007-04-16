Горноспасатели сняли с горы Ай-Петри заблудившегося велосипедиста

В Ялте (Крым) сотрудники Горно-поискового спасательного отряда сняли с плато горы Ай-Петри в районе Биштекне заблудившегося в непогоду велосипедиста. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым.

В воскресенье днем в МЧС поступило сообщение о том, что велосипедист не может самостоятельно спуститься с Ай-Петри. На место происшествия выехали два горноспасателя. По прибытии выяснилось, что мужчина-велосипедист (1961 года рождения) из-за сильного тумана и снега потерял ориентиры и не смог спустится с горы.

Сотрудники Горно-поискового спасательного отряда доставили мужчину на спасательный пункт в поселке Охотничий.