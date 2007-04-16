В Киевской области два человека утонули в Днепре

Возле г. Украинка Обуховского района Киевской области вчера вечером два человека утонули в р. Днепр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, лодка, в которой было 4 человека, перевернулась на расстоянии 100 м от берега, в результате чего 2 человека утонули. Еще двоих спасли работники Киевской областной спасательно-водолазной коммунальной службы.