Верховная Рада готова принять Закон «О меценатстве»

Верховная Рада Украины готова в ближайшее время принять Закон «О меценатстве», который будет способствовать благотворительному финансированию культуры и искусства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом в субботу заявил первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК, приветствуя Фонд украинской культуры с 20-й годовщиной основания и его председателя Бориса ОЛИЙНИКА.

При этом А.МАРТЫНЮК обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением подписать этот закон сразу же после его принятия.

Первый вице-спикер также пообещал, что в Законе о Государственном бюджете Украины на следующие годы финансирование Украинского фонда культуры будет предусмотрено отдельной строкой.

Приветствия Украинскому фонду культуры были посланы Президентом В.ЮЩЕНКО, премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Министерством культуры и туризма, а также руководством Киевской горгосадминистрации.