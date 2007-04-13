Лавринович: подобную галиматью невозможно комментировать

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ называет “галиматьей” утверждение о возбуждении в отношении него уголовного дела, и заявляет, что будет игнорировать эти “грязные информационные атаки”.

Об этом А.ЛАВРИНОВИЧ, заявил комментируя УНИАН информацию народного депутата Украины от БЮТ Валерия ПИСАРЕНКО о том, что прокуратура города Киева возбудила уголовное дело в отношении министра юстиции.

“Подобную галиматью как-то комментировать. Это не имеет ничего общего с реальной жизнью, это – чисто пропагандистская война, которая организуется против конкретных людей”, - в частности сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, это не первый раз, когда против него организуется “специальная информационная атака с использованием грязных технологий”, в частности выдумывается несуществующий повод или так называемый “факт”, которого никогда не был. По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, это направлено на то, чтобы психологически повлиять или на него, или на других людей. “Но это напрасно, это не может повлиять на мою позицию или на мою работоспособность”, - заявил министр, добавив, что относится к таким вещам “вполне спокойно”.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ сказал, что может “только посочувствовать” реальным депутатам, которые распространяют о нем подобную информацию, в частности потому, “насколько они опускаются и на будущее ставят очень большие пятна грязи на себя, которые отмыть будет очень тяжело”.

В то же время, на вопрос, не собирается ли он подавать в суд за клевету, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил негативно. “Популяризировать я никого не собираюсь, поэтому судиться ни с кем не буду”, - сказал он.

На замечание, что депутаты от БЮТ настаивают на достоверности своей информации, министр отметил: “Они сами написали, сами поставили печать себе и ходят, и радуются”.

На вопрос, обращался ли он в прокуратуру, чтобы убедиться в отсутствии уголовного дела в отношении себя, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил: “Я никуда не обращался, и не собираюсь обращаться”. В то же время министр подчеркнул: “Реальных таких действий нет и не было”.

Как сообщал УНИАН, в БЮТ настаивают, что прокуратура города Киева возбудила уголовное дело в отношении министра юстиции А.ЛАВРИНОВИЧА. В частности, народный депутат от БЮТ В.ПИСАРЕНКО сообщил, что по обращению группы народных депутатов от БЮТ прокуратура Киева возбудила уголовное дело по ч. 2 статьи 157 и ст.344 Уголовного кодекса Украины. По его словам, эти статьи регулируют вопрос наложения ответственности на лицо, которое вмешивается в деятельность государственного деятеля, в данном случае - Президента, а ст.157 касается нарушения избирательных прав граждан. Соответствующее решение, по словам В.ПИСАРЕНКО, есть у депутатов БЮТ.

В то же время в Генеральной прокуратуре и прокуратуре г. Киева УНИАН опровергли заявление В.ПИСАРЕНКО о возбуждении уголовного дела в отношении министра юстиции.