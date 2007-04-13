Нельзя ли на Майдане запретить торговать семечками?

Я поняла разницу между двумя майданами – «донецким» и «оранжевым». Я честно старалась закрывать глаза, я молчала, когда несколько дней назад на Майдане сотни или даже тысячи людей собрались выступать против выборов.

Я работаю недалеко от Майдана в центре, и каждый раз, отправляясь поесть в какой-то фаст-фуд, выстаиваю очередь со спустившимися с Майдана сторонниками коалиции. Я не сержусь, что от них дурно пахнет, они стоят уже много дней, а мы, киевляне, в 2004 году, регулярно разбирали по домам приезжих людей. Уже не говорю о том, что в 2004-м на многих киевских предприятиях реанимировали душевые для организованного помыва манифестантов. Да, нам надо было, вопреки идейным убеждениям и в этот раз сразу предложить свои услуги митингующим, пока они еще не так сильно пахли.

И что ж они заработают, если все будут просаживать в киевских кафешках? Ведь их дневной заработок – это трижды хорошо поесть в центре. Заметьте, в Помаранчевую революцию никто из митингующих не опустошал кафешки, потому что и горячие борщи, и «наколотые апельсины» приносили прямо в палаточный городок. У людей тогда просто не было денег на просиживание их в местных точках общественного питания.

Это не мое дело – как кто тратит деньги. Но когда у тебя в запасе каких-то полчаса, а рядом перед кассой гости Киева долго изучают счет, потом просят посчитать две порции отдельно, снова пересчитывают и уточняют – цена салата за сто грамм или как? – то я в результате опаздываю на работу и злюсь.

Я с пониманием отношусь, когда в центральных аптеках приезжие женщины в тапочках покупают препараты от диареи. Они, наверное, экономят заработанное, и питаются всухомятку – отсюда и проблемы, но я бы на их месте уже никогда не проголосовала за «Регионы».

Политики, во имя чего подвергать страданиям людей, если вы и так по вашим словам, выиграете выборы?

Я понимаю, почему на этом Майдане нет праздника, нет драйва.

Наш Космос был очень прав, что запретил в центре продавать водку. Хотя, если бы водку не запретили, то спрос на препараты от диареи снизился бы на процентов пятьдесят.

А не мог бы Космос запретить продавать еще и семечки? Я не знаю, кто что в данном случае родил – спрос предложение или предложение спрос. Но раньше в восемь утра на Крещатике бабушки с семечками не стояли. А сейчас они – кругом, может, их тоже из Донецка привезли? Все заплевано. А с большой сцены Майдана главный коммунист страны рассказывает об ужасах Америки и Европы. Наверное, я субъективна, но почему то, что связано с демократическими процессами – это более высокий уровень культуры, а то, что с ними не связано, – это семечки и дурной запах?

И последнее… Хочу сделать комплимент музыкальному продюссеру «донецкого» Майдана. Поначалу они ставили какие-то песни с текстами, прославляющими «Регионы» на музыку времен советских композиторов. Это было патриотично, но провинциально. Потом для подзарядки включили шансон, это было слишком откровенное обнажение ментальности. Но в последнее время там звучат украиноязычные песни, иногда прославляющие нашу символику. И это уже действительно оригинально, и к тому же не раздражает сотрудников центральных офисов.

Лена Мигачева