В Киеве на стоянке сгорели пять авто

Сегодня ночью в Дарницком районе Киеве на стоянке возле многоэтажки на улице Здолбуновская, 11-А горели сразу пять автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, сигнал в оперативный центр управления поступил около пяти часов утра.

Пожарники через несколько минут прибыли на место вызова и сразу приступили к работе. В результате пожара полностью сгорели автомобили „Фольксваген”, „Дэу Ланос” и ВАЗ-2105, салон автомобиля „Шевроле Лачети” и покрытие „Таврии Пикап”.

По словам специалистов, которые работали на месте события, пожар возник в результате дорожно-транспортного происшествия. Как удалось установить работникам МЧС, в результате лобового столкновения ВАЗ-2105 и „Фольксвагена” в одном из автомобилей был поврежден топливный бак, произошла утечка горючего, что и привело к возгоранию.

По факту происшествия ведется расследование.