Ученик ПТУ погиб от охотничьего оружия

В селе Ударник Бориславского района Херсонской области милиция обнаружила тело 18-летнего местного жители, ученика ПТУ, который погиб от огнестрельного ранения в голову.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в области, в ходе следствия установлено, что юноша погиб из-за неосторожного обращения с охотничьим оружием во время его чистки. Правоохоранителями с места происшествия изъято не зарегистрированное охотничье ружье 16 калибра.

Идет следствие.