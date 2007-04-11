Ученик ПТУ погиб от охотничьего оружия
10:30, 11 апреля 2007Разное
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Идет следствие
В селе Ударник Бориславского района Херсонской области милиция обнаружила тело 18-летнего местного жители, ученика ПТУ, который погиб от огнестрельного ранения в голову.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в области, в ходе следствия установлено, что юноша погиб из-за неосторожного обращения с охотничьим оружием во время его чистки. Правоохоранителями с места происшествия изъято не зарегистрированное охотничье ружье 16 калибра.
Идет следствие.
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