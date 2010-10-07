Закон о языках и наступление на демократию могут поставить под угрозу Евро-2012

Серпом по Евро?

Осеннее наступление власти на права и свободы граждан, так же, как и на государственность Украины в целом, обещает быть бескомпромиссным. Коалиция уверовала в свое всесилие и не собирается учитывать ничьего мнения – ни оппозиции, ни общественности. Да и чего еще ожидать от людей, которых благовоспитали на принципах „демократичного централизма”? Помните „строгую дисциплину и подчинение меньшинства воле большинства”?

Вспомним, что именно эти принципы в свое время привели к расколу на „большевиков” и „меншевиков” на ІІ съезде РСДРП. Интересно также заметить, что „меншовиков” в действительности было больше, чем „большевиков” – это вам не напоминает принципы формирования коалиции в Верховной Раде?

Параллелей между действиями большевиков и нынешних правителей Украины каждый может найти вдосталь. И это не удивительно, учитывая комсомольсько-партийно-гэбэшный стаж этих персонажей.

Конечно „планов громадьё” президента, правительства и коалиции поражает – тут и драконовские налоги, и повышение цен, и пенсионный возраст, и подавление СМИ, и репрессии против музейних работников и архивистов, уничтожение системы школьного образования, перелицовка истории, преследование „неправильных” церквей... Боимся ошибиться, но не против всех подсудимых на Нюрнбергском процессе были такие масштабные обвинения.

Однако главной мишенью для людей, которые находятся сейчас у власти, остается украинский язык. Чем он провинился перед ними, судить не возьмемся – но очевидно, что это глубинная ненависть, практически на клеточном уровне. Новый законопроект о языках подписан тремя главными участниками коалиции, а значит, он пройдет так же, как и знаменитые Харьковские соглашения относительно флота. То есть проплывет на полном ходу.

„Министр культуры” уже признался, что вопрос дубляжа тоже решен, да и кто в этом сомневался? Конечно, коммунистическое сознание наших властей предержащих диктует и аргументацию. Вы нигде не найдете настоящих причин тех или других действий. В повышении пенсионного возраста виноват МВФ, в подавлении “5 канала” и ТВі „неправильний тендер”, историков терроризируют из-за каких-то „секретов” (секреты какой страны, какой давности – вопрос риторический). Иногда объяснения выходят за пределы человеческого понимания – например то, что хотят запретить секенд-хэнд, аргументируется защитой отечественного производителя. Такое впечатление, что наша легкая промышленность производит секенд-хэнд или по крайней мере соревнуется с ним в ценовой категории!

Ну и, конечно, язык. Невзирая на то, что в Украине много народов и языков, коалицианты делают акцент именно на русском – его у нас будто притесняют и именно его в первую очередь нужно защищать вплоть до ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕНТА В ТЕЛЕЭФИРЕ!

Конечно, радует то, что второй государственный в Украине не пройдет, и власть это понимает. А однако, как завещал великий Ленин, они пытаются внедрить второй государственный, не называя его государственным. Так же, как когда-то интернационализмом именовали русификацию.

Мы не делаем тут никаких открытий – ситуация понятна каждому, кто даст себе труд задуматься. Однако когда перед тобой такое нашествие вызовов – от экономических до культурных, – не сложно растеряться. А главное – общество деморализовано полным политическим и моральным провалом власти, которая пришла в результате событий 2004-го. Мы не имеем лидеров, никому не верим и ни на что не надеемся. У нас опускаются руки – по-видимому, именно на это и рассчитывают противники.

Массированная атака „в штыки” – и от Украины ничего не останется, разве что территория с прозрачными границами. Уже в следующем году ФСБ будет взрывать бомбы в нашем метро, чтобы обвинить украинских националистов – по отработанной схеме. „Динамо” с „Шахтером” будут играть в российском кубке, а местный бизнес разделят между собой люди с погонами под штатскими пиджаками.

А впрочем, когда враг атакует со всех сторон, важнее всего для тех, кто не потерял еще воли к борьбе – определиться с направлением прорыва. Обнаружить самое слабое место и ударить в него всеми силами, пусть бы даже небольшими.

Власти нужно дать по рукам, чтобы она понятна – даже беспредел должен иметь границы.

Итак, есть ли у нашей власти слабые места? Есть ли боги, которым они молятся? Конечно, есть. И вы знаете этих богов.

Это – деньги и футбол. А особенно то место, где они соединяются.

Понимаете, на что мы намекаем?

Сразу сознаемся – это не наша идея. Лично мы болеем за украинскую сборную, радуемся ее победам и огорчаемся от поражений. Но когда в 2007 году Институт философии получил письмо от Академии наук с требованием освободить помещение института из-за того, что оно нужно для Евро, вопрос встал совсем в другом ракурсе. Можно ли выселять научные учреждения для проведения футбольного чемпионата?

Собственно, тогда у организаторов собрания „Украина – зона культурного бедствия” возникла мысль – апеллировать к УЕФА и попробовать объяснить им, что нельзя уничтожать национальную науку, культуру, образование ради того, чтобы на освобожденном месте попинать мячик.

К счастью, до письма Платини дело тогда не дошло. Академия наук сделала вид, что произошла досадная ошибка и отменила планы принудительного превращения украинских философов в бродячих.

То есть подействовало.

Итак, что делать в этот раз? Конечно, наступление на язык, образование, историю, которое осуществляет власть, – это вам не „ошибочное” письмо Академии наук. Но кто сказал, что в ответ нужно ограничиваться лишь обращением к Платини?

Понимая, что тема Евро задевает сердца не только властей предержащих, но и простых людей, должны сделать отступление.

Люди добрые, согласны ли вы, чтобы ради футбола и денег власть поднимала цены, грабила наших детей и разрушала государство? Согласны ли мы лишиться свободы слова, права голоса, собственного бизнеса, чтобы дать им возможность наблюдать за разноцветными европейцами, которые будут гонять мяч на костях наших предков?

Стоит ли ради футбола терпеть диктатуру, в которую превращается современная власть?

А с другой стороны, давайте взглянем на ситуацию в Украине глазами Европы, той же, которая собирается приехать к нам 2012-го. Качество стадионов – единственный ли это критерий отбора претендентов на проведение международного спортивного форума?

Футболисты европейских сборных представляют разные расы и разные народы. Можно ли привозить их в страну, министерские должности в которой занимают люди, замеченные в ксенофобских высказываниях? Особенно если речь идет о МВД, которое будет заботиться о безопасности и Минобразования, которое ведает активнейшими болельщиками, а именно – молодежью.

Заслуживает ли права принять Евро страна, где подавляют оппозицию, где исчезают журналисты, где закрывают телеканалы, где бьют демонстрантов и перекрывают им пути к столице? Не станет ли это повтором Олимпиады-1936 в гитлеровской Германии?

Можно вспомнить и другую аналогию – знаменитые „матчи смерти” в Киеве и Одессе, что проводила немецкая оккупационная власть во время войны.

Звучит убедительно? Теперь остается только донести эту мысль до европейских общественности и власти. И напрасно вы думаете, что они ее проигнорируют – как минимум Италия и Германия быстро отзовутся на это. Частично из-за собственного фашистско-нацистского исторического опыта, а частично из-за того, что сами могут провести футбольный чемпионат не хуже Украины.

Только не нужно обвинять нас в отсутствии патриотизма. Патриотизм не в том, чтобы помогать олигархам набивать карманы футбольными деньгами, а в том, чтобы мы и наши дети жили в свободной стране.

Следовательно, что мы можем сделать?

Академия наук высшей школы призывает интеллигенцию объединиться против языковых инициатив правительства. Думаем, это правильная постановка вопроса. Но объединиться должна не только интеллигенция. Время уже прийти в себя и политическим силам. По крайней мере тем из них, которые найдут в себе мужество временно оставить в стороне споры по второстепенным вопросам и борьбу за гетманскую булаву.

Именно из представителей интеллигенции, вменяемых политиков, журналистов и просто порядочных и авторитетных людей должен быть образован оргкомитет по противодействию Евро, который будет координировать широкое общественное движение.

Отдельно хочется пригласить к участию в нем футбольных болельщиков.

Уважаемые фаны! Мы надеемся, вы понимаете, что милицейский беспредел, который сегодня устанавливается в стране, прежде всего отразится на ваших спинах и головах. Именно вас они будут бить на стадионах с уверенностью, что им за это ничего не будет. Не верите? Почитайте подробнее о „загадочных” смертях в милицейских участках. Вы – первоочередная группа риска. Потому наша с вами обязанность остановить их на предварительном этапе. Если они остановятся сейчас, это сделает возможным нормальное проведение Евро в Украине.

К участию в оргкомитете обязательно нужно пригласить представителей диаспоры – они смогут помочь найти выход на влиятельные информационные и властные центры своих стран.

Ну а дальше все понятно – пикеты под представительствами УЕФА в Украине. Потом – такие же в Германии, Италии, под штаб-квартирой в Брюсселе – там украинские суды их не запретят. Будут запрещать у нас. Власть может в ответ даже привезти автобусы хулиганов. Что же – тем более будет огласка. Боимся ли мы? Забыли ли слова гимна „душу й тіло ми положим за нашу свободу”?

Открытые и закрытые письма во все футбольные и спортивные инстанции – от научных работников, от писателей, от историков, музейних работников, журналистов. Публикации, интервью, исторические сводки об успехах нацистских олимпийцев – все это способно пробить стену, которая обычно окружает футбольно-бизнесовые сделки.

Уверяем вас, едва вокруг Евро появится малейшее политическое напряжение, Платини с компанией дешевле будет отдать его другой стране, чем брать на себя чужую карму.

Проведение Евро возможно только при условии консенсуса местных общественных и политических сил относительно этого вопроса. И суть консенсуса заключается в том, чтобы прекратить наступление на свободы, язык и культуру украинцев.

Мы уверены – если немного поработать, если сосредоточить силы на этом направлении, за год Европу можно убедить в том, что для чемпионата лучше избрать более демократическое государство.

Борис Колесников, один из главных идеологов деукраинизации и футбола, сказал, что лишь чудо может помешать провести Евро в Украине. И мы знаем даже название этого чуда. Коллеги Колесникова по партии и коалиции ночи не спали, чтобы его создать.

Это чудо – законопроект „О языках в Украине”.

Братья Капрановы