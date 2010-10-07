У грузовика отказали тормоза: 7-летняя девочка погибла, 5-летняя - в больнице

Вчера в селе Кировское Днепропетровского района произошло ДТП, в результате которого 7-летняя девочка погибла, а 5-летняя получила телесные повреждения и госпитализирована в областную детскую клиническую больницу. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

Причиной аварии стал выход из строя тормозной системы грузовика „Татра”, который резко остановился на дороге. 41-летний водитель легковой машины, следовавшей за грузовиком, не смог мгновенно отреагировать на препятствие и осуществил наезд на неожиданно остановленную на дороге „Татру”. В результате пострадали дети, которые были его пассажирами.