Виктор Ющенко встретит Благодатный огонь из Иерусалима

Торжества при участии Президента Виктора ЮЩЕНКО по случаю привоза из Иерусалима в Украину Благодатного огня перенесены на 23.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В.ЮЩЕНКО в Национальном заповеднике "София Киевская" встретит украинскую делегацию, которая привезет Благодатный огонь, и передаст святыню представителям церквей.

После этого лампадки получат представители всех регионов Украины.

Киевляне и гости Киева приглашены на Софийскую площадь столицы - там два больших телеэкрана будут транслировать церемонию раздачи Благодатного огня. После ее завершения все желающие смогут зажечь свечи от христианской святыни.

Вечером Президент также примет участие в Пасхальных богослужениях церквей разных конфессий.