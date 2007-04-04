На Киевщине грузовик столкнулся с поездом: есть жертвы

Поблизости с. Звиняче Тетиевского района Киевской области на нерегулированном железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля "ГАЗ-53" с дизельным поездом № 6294 "Жашкив-Козятин".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно –транспортного происшествия погиб 1 человек и двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу. Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - нарушение водителем автомобиля правил движения при пересечении железнодорожного переезда.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.