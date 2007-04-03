Кивалов таки хочет быть главой ЦИК

Народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ заявляет, что будет инициировать отставку судей Печерского районного суда Киева, которые остановили действие постановлений Верховной Рады относительно Центральной избирательной комиссии.

Об этом С.КИВАЛОВ сказал сегодня вечером в эфире “5 канала”.

Он настаивает, что решение ВР о возобновлении полномочий предыдущего состава ЦИК является легитимным, и как член Высшего совета юстиции будет инициировать увольнение судей

По словам С.КИВАЛОВА, принятие таких решений - не в компетенции районного суда.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева своим постановлением от 3 апреля остановил действие постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля о прекращении полномочий нынешнего Центризбиркома во главе с Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ и возобновлении полномочий ЦИК, возглавляемой С.КИВАЛОВИМ.