Европа обеспокоена рейдерским захватом крупнейшей оппозиционной партии Украины

Розовые очки начинают спадать с глаз европейских политиков. Первые полгода новой украинской власти они предпочитали политику невмешательства во внутренние дела Украины, а иногда даже нахваливали нас «за стабильность». Оно и понятно – при Януковиче Украина начала стремительно падать в объятия России, и Европе, которую такая ситуация не устраивает, ничего не оставалось, как манить нас в свою сторону «пряником».

Но пришло время «кнута». Самая влиятельная на континенте Европейская народная партия в день визита Виктора Януковича в Брюссель в том же Брюсселе приняла резолюцию с резкой критикой украинской власти за свертывание демократических свобод.

Это очень серьезный удар по Януковичу. Ведь резолюцию приняла не просто политическая партия, а политическая сила, в состав которой входят практически все лидеры современной Европы. Президент Франции Николя Саркози, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Италии Сильвио Берлускони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Франции Франсуа Фийон, председатель Совета Европейского Союза Герман ван Ромпей, председатель Европарламента Єжи Бузек, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу – все они, приняв резолюцию ЕНП, дали публичную пощечину брюссельскому гостю.

Почему европейцы решили больше не церемониться с нынешней властью в Украине? Почему осторожную дипломатию сменила острая критика? Ответ находим уже в первом абзаце Резолюции ЕНП: «Европейская народная партия... осуждает вмешательство государства во внутренние дела основной оппозиционной партии, которая может помешать ее участию в местных выборах в ряде регионов». Европейцы отмечают, что таким вмешательством является отказ представительств Минюсту регистрировать изменения в местных ячейках партии, судебные запреты на смену руководителей региональных организаций, создание властью параллельных фальшивых партийных структур, а также репрессивные действия и запугивание налоговыми и другими государственными контролирующими органами местных партийных ячеек и партийных активистов.

Знакомые с украинскими политическими реалиями легко поймут, что речь идет о партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Это ее власть Януковича – Азарова боится настолько, что идет на грубые нарушения Конституции и законов, использует бешеные деньги и предателей – лишь бы не пустить «Батькивщину» на выборы.

В канун брюссельских событий Тимошенко написала открытое письмо в Центральную избирательную комиссию. В нем она перечислила все факты незаконного вмешательства власти в деятельность политической партии. Тимошенко предупредила ЦИК, что лица, исключенные из партии за измену, при полной поддержке команды Януковича формируют фальшивые списки от «Батькивщины» и скрепляют их решениями придворного Печерского райсуда столицы. «Действующая власть путем использования властных полномочий предпринимает шаги, чтобы исказить результаты выборов, - отметила Тимошенко. – С этой целью под видом оппозиционной политической партии ВО "Батькивщина" формируются фиктивные ячейки областных организаций партии ВО "Батькивщина", в частности, во Львовской и Киевской областях. Представления от них подлежат отклонению».

Центризбирком получил это письмо и... на ближайшем своем заседании похоронил демократию, зарегистрировав именно фальшивые списки от «Батькивщины».

Известный адвокат Сергей Власенко, который во время Оранжевой революции защитил в Верховном Суде выбор народа, назвал это заседание «вторым по своей грубости после заседания в 2004 году, когда победителем фальсифицированных выборов объявили Виктора Януковича». Власенко победил целую систему 5 лет тому назад, а теперь признает, что Янукович оказался еще более дерзким и циничным, чем Кучма. «Мы знаем, что в ходе этих выборов власть начала применять целый ряд схем, преследующих абсолютную цель, – ограничить или исключить участие партии «Батькивщина» в местных выборах. К сожалению, в этом задействованы и государственные органы: это и подразделения юстиции, и органы МВД, а также подчиненные суды. По этой логикой мы не исключаем, что завтра появится судебное решение, согласно которому Юлия Тимошенко не является председателем партии «Батькивщина», - сказал Сергей Власенко.

Почему все эти внутренние события в Украине побудили европейцев наконец открыть глаза и громко указать Януковичу на недопустимые вещи?

Потому что Европейская народная партия защищает не Тимошенко, а фундаментальное право граждан Украины – право избирать. Ведь власть, лишая наибольшую оппозиционную партию возможностей принять участие в выборах, так же лишает сотни тысяч украинцев права избирать. Демократические права для Европы – святое. Именно поэтому ЕНП в Резолюции резко призвала Президента Януковича и других украинских высокопоставленных должностных лиц «прекратить антидемократическую деятельность и любое вмешательство во внутренние дела оппозиции, а также обеспечить ее беспрепятственное участие в местных выборах».

P.S. Власть Януковича настолько привыкла к коррупции и продажности, что ее представительница Анна Герман позволила себе назвать Резолюцию ЕНП несбалансированной и изготовленной по заказу Тимошенко. Именно для госпожи Герман Генсек Европейской народной партии (повторимся, партии Саркози, Меркель, Берлускони, Баррозу) Антонио Лопес-Истурис напомнил: «Сегодня Резолюция лежит на столе премьер-министров Европейского Союза. Она - очень сбалансирована, ее поддержали все наши партии-члены, все наши лидеры. Поэтому она должна послужить серьезным сигналом для действующей украинской власти».

Д-р Тарас Кузьо, научный сотрудник Центр по вопросам трансатлантических отношений, Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, Вашингтон, DC