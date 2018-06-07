Тимошенко предупредила Центризбирком о самозванцах

Власть вмешивается в избирательный процесс с целью его фальсификации. Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявила в открытом письме в ЦИК. Оппозиционный политик утверждает, что во Львовской и Киевской областях формируются фиктивные ячейки областных организаций партии ВО «Батькивщина».

В письме ЦИК ТИМОШЕНКО отмечает, что главные управления юстиции и внутренних дел в отмеченных областях вопреки действующему законодательству выдали так называемым руководителям этих фиктивных областных организаций дубликаты свидетельств о регистрации местных ячеек партии. И разрешения на изготовление дубликатов печатей местных организаций партии ВО «Батькивщина». Следовательно ТИМОШЕНКО предупреждает ЦИК, что представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, подписанные исключенными из партии Деньковичем И.В. (Львовская область) и Майбоженко В.В. (Киевская область) являются незаконными и подлежат отклонению

Открытое письмо Юлии ТИМОШЕНКО в ЦИК

Шановні члени Центральної виборчої комісії!

11 вересня 2010 року розпочався виборчий процес по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Це перші вибори, які проводить нова влада, що була сформована після останніх виборів Президента України і на підставі нового виборчого законодавства.

Цей виборчий процес розпочався в умовах жорсткого політичного протистояння влади та опозиційних політичних сил.

В Україні під серйозною загрозою опинилась свобода слова, конституційні права і свободи громадян, вільна діяльність політичних партій.

У зв’язку з цим, забезпечення проведення вільних і демократичних виборів в Україні стає одним з головних завдань усього українського суспільства.

Світове і європейське співтовариство неодноразово висловлювало Президенту України своє глибоке занепокоєння згортанням демократичних процесів в Україні та можливим обмеженням прав і свобод громадян, в тому числі і щодо їх права на вільні і чесні вибори до місцевих органів влади.

У зв’язку з цим Центральній виборчій комісії відведена головна і вирішальна роль в організації виборів до місцевих рад у відповідності до Конституції України та виборчого законодавства.

Саме Центральна виборча комісія зобов’язана забезпечити проведення в Україні чесних і прозорих виборів.

Відповідно до виборчого законодавства, найближчими днями Центральна виборча комісія повинна ухвалити остаточне рішення щодо формування складу територіальних виборчих комісій.

Склад територіальних виборчих комісій, як це передбачено ст. 22 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» формується за поданням, зокрема, зареєстрованих у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих організацій політичних партій, що входять до виборчого блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» входить до виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко», депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.

Таким чином, відповідно до вимог законодавства місцеві організації політичної партії ВО «Батьківщина» мають право висувати своїх представників до складу територіальних виборчих комісій.

Подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій вноситься до відповідної виборчої комісії за підписом керівника місцевої організації партії та засвідчується печаткою місцевої організації партії або печаткою місцевої організації цієї партії вищого рівня.

Місцеві організації політичної партії ВО «Батьківщина» у встановленому порядку та у визначені законом строки подали до Центральної виборчої комісії кандидатури до складу територіальних виборчих комісій.

Зокрема, такі подання були внесені і від місцевих організацій партії ВО «Батьківщина» у Львівській та Київській областях.

Подання від Львівської та Київської організацій партії ВО «Батьківщина» були внесені до Центральної виборчої комісії у порядку, який встановлено законом, підписані керівниками цих місцевих організацій партії, а їх підписи засвідчені печатками місцевих організацій партії.

Керівниками Львівської та Київської організацій партії ВО «Батьківщина» є відповідно Ілик Роман Романович та Бондарєв Костянтин Анатолійович.

Ілик Роман Романович та Бондарєв Костянтин Анатолійович обрані головами відповідно Львівської та Київської обласних організацій партії ВО «Батьківщина» у порядку, визначеному Статутом ВО «Батьківщина» на обласних партійних конференціях шляхом таємного голосування.

Разом з тим, як стало відомо, до Центральної виборчої комісії надійшли подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій начебто від Львівської та Київської обласних організацій партії ВО «Батьківщина» за підписами Деньковича Івана Васильовича, як голови Львівської обласної організації партії ВО «Батьківщина» та Майбоженка Володимира Володимировича, як голови Київської обласної організації партії ВО «Батьківщина».

У зв’язку з цим, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» заявляє про наступне:

Денькович Іван Васильович та Майбоженко Володимир Володимирович за зраду України та її народу, грубе порушення Статуту та Програми партії у встановленому Статутом ВО «Батьківщина» порядку виключені із членів ВО «Батьківщина» та звільнені з посад голів відповідно Львівської та Київської обласних організацій партії ВО «Батьківщина».

Вказані особи незаконно оголосили себе керівниками відповідних обласних організацій партії та, незаконно привласнюючи собі ці повноваження, подали до Центральної виборчої комісії від імені обласних організацій партії кандидатур для включення до складу територіальних виборчих комісій.

Чинна влада шляхом використання владних повноважень здійснює заходи, щоб спотворити результати виборів.

З цією метою під виглядом опозиційної політичної партії ВО «Батьківщина» формуються фіктивні осередки обласних організацій партії ВО «Батьківщина», зокрема, у Львівській та Київській областях.

Головні управління юстиції та внутрішніх справ у зазначених областях всупереч чинному законодавству видали так званим керівникам цих фіктивних обласних організацій дублікати свідоцтв про реєстрацію місцевих осередків партії та дозволи на виготовлення дублікатів печаток місцевих організацій партії ВО «Батьківщина».

Ці незаконні дії влади є прямим підтвердженням втручання владних структур у виборчий процес з метою його фальсифікації.

Крім зазначеного втручання органів державної влади у виборчий процес чинна влада задіяла і судову систему, зокрема, Печерський районний суд м. Києва, який всупереч Конституції України та чинному законодавству втрутився у внутрішньопартійну діяльність політичної партії ВО «Батьківщина».

Тобто, чинна влада шляхом незаконного втручання в діяльність політичної партії перешкоджає її законній діяльності.

З огляду на незаконні дії Деньковича І.В. та Майбоженка В.В. ВО «Батьківщина» звернулась до Генерального прокурора України про порушення проти них кримінальної справи за порушення виборчого законодавства, привласнення ними собі повноважень голів відповідно Львівської та Київської обласних організацій партії ВО «Батьківщина», внесення до державної установи незаконних подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.

З урахуванням зазначених обставин, політична партія ВО «Батьківщина» доводить до відома членів Центральної виборчої комісії, що єдиними легітимними керівниками Львівської та Київської обласних організацій партії ВО «Батьківщина», які обрані відповідно до чинного законодавства та Статуту партії є відповідно Ілик Роман Романович та Бондарєв Костянтин Анатолійович, які і мають відповідні повноваження вносити подання до Центральної виборчої комісії та вчиняти інші дії, передбачені законодавством про місцеві вибори.

Саме ці подання за підписами керівників Львівської та Київської обласних організацій партії ВО «Батьківщина» відповідно Ілика Романа Романовича та Бондарєва Костянтина Анатолійовича підлягають розгляду Центральною виборчою комісією.

Денькович І.В. та Майбоженко В.В. відповідно до чинного законодавства та Статуту партії виключені із членів ВО «Батьківщина», звільнені з посад голів відповідно Львівської та Київської обласних організацій партії і не мають законних повноважень діяти від імені цих обласних організацій партії.

З огляду на це, подання до Центральної виборчої комісії кандидатур до складу територіальних виборчих комісій в Львівській та Київській областях від імені обласних організацій партії за підписами відповідно Деньковича І.В. та Майбоженка В.В. не відповідають вимогам закону і відповідно до ст. 22 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» - підлягають відхиленню.

Копія цього листа з відповідними поясненнями та документами направляється в ОБСЄ та в Парламентську Асамблею Ради Європи.

З повагою,

Голова партії Ю.В.Тимошенко