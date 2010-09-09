Азаров учит украинский, но зачем - не понимает

Глава Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что его незнание украинского языка не влияет на его репутацию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.АЗАРОВ высказал сегодня журналистам, отвечая на просьбу назвать сроки, когда он выучит украинский язык и что он делает для его изучения.

«Делаю все возможное: читаю все документы, накладываю все резолюции, переписываюсь, письменно учусь, учусь на речь, все делаю, что возможно. Я хотел бы только спросит: а как это влияет на эффективность моей деятельности в качестве, ну скажем, премьер-министра?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Отвечая на реплику журналиста о том, что знание государственного языка влияет на репутацию премьер-министра, Н.АЗАРОВ сказал: «Моя репутация – это результат финансово-экономической деятельности страны, результаты работы ее промышленности, проводимой реформы – вот где моя репутация. Каждый день наша страна становится все крепче и увереннее. И это репутация нашей власти».