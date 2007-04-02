Зачем нам такой Рудьковский?

На днях вернулись с коллегами домой, в Украину. Ездили на двух машинах в Западную Европу. Назад – через Словакию и Венгрию. Потом – Закарпатье и Львовская область. Это невероятно – никогда бы не подумал, что страны, которые совсем недавно были частью соцлагеря и буквально вчера присоединились к Евросоюзу, так изменили свой вид. Прежде всего бросаются в глаза их дороги. Самое большее впечатление произвел венгерский автобан, который пересекает почти всю страну с востока на запад. Он, пожалуй, ни в чем не уступает, скажем, немецкому. Все как будто вылизано... Дороги гладкие, разметка свежая... У нас тоже есть некоторые проблески, но в целом дорога, особенно во Львовской и Ривненской областях производит ужасное впечатление.

Собственно, как только мы въехали в Украину... Тьфу, даже вспоминать не хочется. А здесь еще, когда проезжали, на эскорт Рудьковского натолкнулись, из-за чего пришлось простоять....

Потом вижу в новостях, министр транспорта сначала говорит, что, мол, в Украине нет денег на строительство дорог. А бюджетных средств хватает лишь на ремонт имеющихся путей.

Особенно понравился такой пассаж: «Я на работе езжу на «Лексусе», на своем автомобиле, на котором я ездил, когда еще был народным депутатом. Я доволен. У себя дома я езжу на велосипеде».

Министр-социалист уже когда-то попиарился на своем велосипеде – когда в Чернигове, где его избрали мэром, попал в ДТП. Один раз на работу на двухколесном друге отечественного производства приехал. Видно закосил под премьера Швеции, который ежедневно таким транспортом пользуется. А “у себя дома” – это по двору, что в Конча-Заспе или по дому, который пешком, по-видимому, не обойдешь, на велосипеде гоняет?..

Следовательно, реплика главного транспортника значит, что он доволен состоянием украинских дорог... Или собственным “Лексусом”? Если и тем, и другим, пусть попробует на нем, а еще лучше – на своем “Астон Мартине” – на родную Черниговщину в командировку поехать. Но не в областной центр, а по селам. Интересно, на сколько мостов и подвесок хватит и на каком километре пробега его эвакуатор подберет после того, как он маслобак пробьет и карданный вал повредит на этих дорогах?

Но не поедет, потому что знает: если бы он был председателем колхоза, на “Ниве” бы ездил или на “УАЗике”. Или и в самом деле – на велосипеде, с заправленными в носки штанами.

Однако министр рассказывает, что средств на строительство дорог не хватает, только на ремонт. А я его спрошу: а почему в Европе на дорогах умудряются еще и бизнес делать, а у нас все не хватает? Может, меньше нужно тратить на ремонт министерских “Лексусов”?

Если министр транспорта говорит, что дороги в Украине не будут строиться, то зачем такой министр? Разве могут у него быть дела важнее, чем дороги?

Андрей Ковальский, г. Ривне