В Черном море взорвали 100-килограммовую авиабомбу

14:47, 01 апреля 2007
Разное
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Операцию проводило МЧС

Специалисты Специального морского отряда оперативно-спасательной службы МЧС в Крыму уничтожили вчера фугасную авиационную бомбу ФАБ-100.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, операция проводилась в Евпаторийском районе Крыма, на озере Донузлав на безопасном расстоянии от берега.

В МЧС напомнили, что бомба была обнаружена водолазами МЧС 27 марта в портопункте “Донузлав”.

 

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