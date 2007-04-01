В Черном море взорвали 100-килограммовую авиабомбу
14:47, 01 апреля 2007Разное
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Операцию проводило МЧС
Специалисты Специального морского отряда оперативно-спасательной службы МЧС в Крыму уничтожили вчера фугасную авиационную бомбу ФАБ-100.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, операция проводилась в Евпаторийском районе Крыма, на озере Донузлав на безопасном расстоянии от берега.
В МЧС напомнили, что бомба была обнаружена водолазами МЧС 27 марта в портопункте “Донузлав”.
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