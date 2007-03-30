Тимошенко, Луценко, Жвания на Комитете национального спасения (7 фото)

22:12, 30 марта 2007
Разное
974

Заседание состоялось в Украинском доме

Юлия Тимошенко выступает перед Комитетом национального спасения

Юлия Тимошенко

Юлия ТимошенкоЮлия Тимошенко, Юрий Луценко

Андрей Шкиль, Вячеслав КириленкоДавид Жвания на Комитете национального спасения

Юлия Тимошенко, Виктор Пинзеник, Владислав Каськив, Юрий Луценко, Алексей Ивченко

Фото Александра Косарева / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter