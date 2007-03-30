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Тимошенко, Луценко, Жвания на Комитете национального спасения (7 фото)
22:12, 30 марта 2007
Разное
974
Заседание состоялось в Украинском доме
Фото Александра Косарева /
УНИАН
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