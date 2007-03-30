Мнение

Во время народных волнений в начале девяностых саркастичные киевляне говорили, что когда в столице проходят митинги, общий интеллектуальный уровень обитателей Львова резко возрастает. А как же: все шизики съезжались сюда митинговать. Если этот постулат все еще верен, то сегодня можно отметить резкий скачок общего интеллектуального уровня по всей стране от Донецка до Ужгорода. Пусть социологи отправятся в провинцию завтра, чтобы делать замеры: результаты порадуют.

А если серьезно, то уже задолбали. Только подумайте: все народы как-то худо-бедно живут, и только украинцы не могут успокоиться, они все решают, как жить. В принципе, по большому счету, с начала девяностых митинги, демонстрации, уличные столкновения, голодовки никогда не прекращались. Но, начиная с конца 2004, пошло настоящее безумие. И если «оранжевая» революция была явлением морально совершенно обоснованным, то все, что пришлось наблюдать после, оказалось абсолютным фарсом. В субботу эти процессы достигнут своего апофеоза. Так, «оранжевые» и «бело-голубые» не могут поделить Майдан. Ладно, что там Майдан, давайте скажем прямо: не могут поделить Украину.

Завтра в Киеве снова сойдутся Запад и Восток, чтобы в очередной раз повыяснять, кто неправ. Улицы столицы заполонят проплаченные активисты, привезенные из регионов. Но дело даже не в этих людях, а в том, что эти выступления во многом отвечают настроениям простых граждан. Дело в том, что отечественные политики как мастера искушений привили своему электорату простую мысль: им все должны. Это надежный крючок: нам должна Европа (которая заключит нас в свои сытые объятия), Россия (чтобы поставлять копеечный газ) и так далее. Людей убеждают, что они имеют право жить, как в Швейцарии, работать, как в Бразилии, и митинговать, как в Украине.

И все бы хорошо, но размахивание флагами – занятие совершенно не производительное. Более того, оно абсолютно убыточно с точки зрения для государства, поскольку требует оплаты «работающим». Регионалы заявили о том, что в их митингах примет участие полмиллиона человека. Если это и правда, то, конечно, художественная, но все же приходится признать, что в целом акции охватят по меньшей мере несколько десятков тысяч участников. Не забываем, что их всех нужно привезти, разместить, накормить, заплатить суточные, напечатать листовки, обновить символику и т. д. Представляете, какие это средства! Парадокс в том, что деньги людям платят олигархи, вытаскивая их из наших же карманов. Но если депутатам и министрам это потом окупается сторицей, то как же быть с экономикой страны в целом? Тут уместно было бы вспомнить старое коммунистическое: работать надо, а не митинговать. Беда вся в том, что коммунисты сами приложат ногу к намещающимся акциям. Поэтому, наверное, лучше всего закончить стишком московского поэта Орлуши:

Почему у человека

Грустное хлебало?

Он не болен, не калека,

Просто задолбало!

Задолбали депутаты

Вместе с президентом,

Рахитичные солдаты

И интеллигенты.

Задолбал «Гамбит Турецкий»,

Петросян анальный,

Задолбал наш гимн советский,

Задолбал реально!

Жестковато, скажете вы? Ничего, без изменений и купюр этот стих еще более груб.

Андрей Каменский, г. Киев