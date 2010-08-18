Зубы - на полку: власть собирается экономить на зарплатах украинцев

На минувшей неделе было обнародовано постановление Кабинета министров Украины № 701 «Об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011 год» от 11.08.2010, содержание которого вызывает ряд важных вопросов.

Макроэкономические показатели на следующие год правительство планирует следующие:

- ВВП должен вырасти на 4,5%, составив в номинальном выражении 1 253 млрд. грн.;

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 108,9%, а индекс цен производителей промышленной продукции - 111,3%;

- фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих запланирован в сумме 390,8 млрд. грн.;

- рост производительности труда - 4,1%;

- количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет (в среднем за год) - 20,6-20,4 млн. человек;

- уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, - 7,6-8,1%;

- сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса предполагается отрицательным в размере 2 479 млн. долл.

Нужно отметить, что экономический рост всего на 4,5% - это очень «скромный» показатель, тем более, если вспомнить недавние обещания Януковича и Азарова про удвоение ВВП за 10 лет, что предполагает ежегодный прирост данного показателя более чем на 7%. Прогноз по инфляции в 9,6%, напротив, выглядит слишком оптимистичным – с учетом объявленного повторного повышения в апреле 2011 года цены на газ для населения и теплогенерирующих компаний, а также в свете намечающегося подорожания продуктов питания из-за недобора урожая в Украине и в мире вследствие аномальной жары в нынешнем году.

Но особое недоумение в этом правительственном документе вызывают запланированные показатели по зарплатам. В частности, в постановлении сообщается, что в 2011 году номинальная среднемесячная заработная плата работников составит 2 тыс. 587 грн., а прирост номинальной зарплаты по отношению к предыдущему году запланирован на уровне всего 4%.

Если посмотреть нынешнее состояние с заработными платами на сайте Госкомстата, то выяснится, что среднемесячная зарплата в Украине за январь-июнь этого года равняется 2110 грн., что на 16,4% больше, чем за соответствующий период 2009 года. При этом средняя зарплата в июне составляла 2373 грн., что на 19,8% больше, чем в июне прошлого года. Надо полагать, средние зарплаты еще несколько повысятся в последующие месяцы до конца года, что обеспечит и увеличение среднемесячной зарплаты по году в целом. Таким образом, номинальные зарплаты повышаются в 2010 году хоть и не такими высокими темпами, как в 2004-2007 годы, но с опережением темпов роста потребительских цен (инфляция в июле к июлю 2009 года составила 6,8%).

Однако если в приведенных в упомянутом постановлении Кабмина параметрах по номинальной зарплате нет никаких ошибок или опечаток, то это означает, что в 2011 году в Украине произойдет снижение реальной зарплаты (на такую зарплату можно будет купить меньше товаров/услуг, что на зарплату в 2010 году). Запланированный рост номинальной зарплаты на 4,0% при прогнозируемой инфляции в 8,9% обеспечивает индекс реальной зарплаты в 95,5% (1,04/1,089 = 0,955) - то есть, реальная зарплата упадет на 4,5%.

Кстати, реальная зарплата может снизиться в 2011 году еще существенней, чем нами высчитано выше, если учесть макроэкономические прогнозы, недавно озвученные вице-премьером Сергеем Тигипко. Он 11 августа на брифинге сообщил журналистам, что Кабмин утвердил прогнозные макропоказатели на 2011 год, где рост ВВП предусмотрен также на 4,5%, но инфляция ожидается более высокая - на уровне 10,8%.

В случае названного Сергеем Тигипко размера инфляции и при увеличении номинальной зарплаты лишь на 4,0%, реальная зарплата в 2011 году упадет на 6,1% (1,04/1,108 = 0,939).

Надо признаться, что планирование правительством сокращения реальной зарплаты в следующем году при росте реального ВВП на 4,5% выглядит несколько странным. Причем, такое намерение, вроде бы, даже противоречит положению недавно опубликованного меморандума между украинским правительством и МВФ. «Мы решительно настроены ограничить быстрый рост фонда оплаты труда в государственном секторе в 2011 году и на среднесрочную перспективу. В этом контексте мы будем воздерживаться от повышений заработной платы в 2011 году сверх уровня, которого будет требовать механизм индексирования на инфляцию зарплат госслужащих», - значится в п.11 в разделе «Условные обязательства» данного документа.

Из вышеприведенного фрагмента меморандума следует, что хотя правительство обязуется перед МВФ, с одной стороны, не допустить «быстрого роста» зарплат в бюджетной сфере, но, с другой стороны, зарплата бюджетников должна индексироваться на величину инфляции, что обеспечило бы, как минимум, сохранение реальной зарплаты на уровне 2010 года.

В связи с этим можно сделать два предположения. Первое – правительство проиндексирует зарплату бюджетникам на инфляцию в 8,9%, но тогда получается, что номинальные зарплаты во внебюджетной сфере повысятся в 2011 году даже меньше, чем на 4%, или и вовсе снизятся. Однако последнее обстоятельство труднообъяснимо в случае, если ожидается рост реального ВВП на 4,5% и увеличение производительности труда на 4,1%. Поскольку непонятно, почему при росте производства и производительности труда предприятия не будут повышать соответственно зарплаты своим работникам, да еще и при наличии значительной инфляции?

Предположение второе - Кабмин таки намерен не повышать в следующем году даже номинальные зарплаты бюджетникам или, хуже того, собирается уменьшить их. В таком случае общий невысокий показатель ожидаемого прироста зарплат в государстве становится более-менее понятным: у работников бюджетной сферы зарплаты не вырастут вообще или даже упадут, у других же тружеников они увеличатся, скажем, на 6-10%, а в среднем выйдет увеличение всего на 4%.

В минувшую пятницу на «5 канале» ведущая программы пыталась добиться ясности в данном вопросе у гостившего там в прямом эфире министра экономики Василия Цушко, но ее усилия оказались тщетны. «Сегодня с учетом всех, скажем так, факторов экономика растет… Медленно, но растет. Поэтому те прогнозы, которые имеем на 2011 год, они позволяют повысить нам зарплату ровно настолько, как вы только что анонсировали (на 4% - авт.), а по бюджетникам будем экономить…», - туманно заявил, в частности, он. Впрочем, эта скудная информация от министра склоняет к мысли, что более реальным выглядит все же второе наше предположение, предусматривающее не повышение или даже понижение номинальной зарплаты работникам бюджетной сферы в следующем году по сравнению с уровнем 2010 года. Но в таком случае реальная зарплата бюджетников не просто упадет, а сократится намного сильнее, чем средняя зарплата по всей стране в целом.

В связи с вышеизложенными размышлениями было бы интересно услышать дополнительные, более четкие, разъяснения от верховной власти – в частности, от премьер-министра Азарова или президента Януковича. Неужели же в условиях роста второй год подряд экономики все-таки планируется снижение реальной зарплаты, тогда как, напомним, в 2009 году Партия регионов настойчиво добивалась от правительства Тимошенко резкого повышения соцстандартов при падении ВВП на 15%? И если так, то чем вызвано столь суровое для украинского народа и нелогичное с экономической точки зрения решение команды Януковича-Азарова?

Юрий Глухов