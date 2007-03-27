Полиция назвала причину смерти Анны Николь Смит

Причиной смерти американской фотомодели Анны Николь Смит была передозировка сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщили в понедельник представители полиции, передает AFP.

К такому выводу, по их словам, пришли эксперты, проводившие вскрытие тела 39-летней бывшей звезды журнала Playboy. Фотомодель, по данным экспертов, приняла большую дозу антидепрессантов, метадона, антибиотиков и других лекарств, отпускаемых по рецепту, что и стало причиной ее смерти.

Представители полиции уточнили, что экспертиза не смогла точно установить, покончила ли Смит с собой, либо приняла слишком большую дозу лекарства по ошибке. Однако, сообщили представители полиции, ведущие расследование обстоятельств гибели фотомодели, имеющиеся доказательства пока свидетельствуют в пользу того, что Смит случайно приняла слишком большую дозу лекарств.

Напомним, что Анна Николь Смит была обнаружена 8 февраля 2007 года без сознания в номере гостиницы в штате Флорида. Сообщалось, что Смит, родившая осенью 2006 года дочь, за несколько дней до смерти сделала пластическую операцию и была вынуждена принимать сильнодействующие лекарства, чтобы избавиться от сильной боли. Кроме того, как показала предварительная экспертиза, у Смит была пневмония, для лечения которой ей также приходилось принимать лекарства.

Лента.ру